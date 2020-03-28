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饒慶鈴全國防疫會議爭防疫專車 交通部順時中給了

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴（圖左中）3月23日在全國防疫視訊會議上，向指揮官陳時中爭取得桃機防疫專車25日起直達台東。圖／台東縣政府提供
台東縣長饒慶鈴（圖左中）3月23日在全國防疫視訊會議上，向指揮官陳時中爭取得桃機防疫專車25日起直達台東。圖／台東縣政府提供

台東縣長饒慶鈴3月23日在全國防疫視訊會議中，向指揮官陳時中極力爭取提供桃園機場至台東的防疫專車，會中交通部回覆研議，據縣府表示，交通部在3月25日起已有防疫專車可從桃園機場至台東，搭乘的台東民眾須另支付每人3300元車資。

中央流行疫情指揮中心指揮官衛福部部長陳時中，3月23日下午4點邀集行政院各部會代表，與全國22縣市首長舉行視訊防疫會議，會中台東縣長饒慶鈴表示，中央防疫專車從桃園機場開出，往北只開到屏東，往北只開到花蓮，獨缺台東。

她憂心中央防疫專車獨缺台東，台東返國民眾須自行轉乘台鐵、高鐵、機捷等大眾交通工具輾轉回到台東，恐成防疫破口，並向陳時中力爭桃機防疫專車到台東，陳時中隨即請六交通部協助，交通部也在24日回覆台東，中央防疫專車25日起從桃園機場可直達台東民眾住家。

台東縣衛生局指出，中央防疫專車台東線的車型，會依搭乘人數決定，計程車、租賃中巴等都有可能，至於搭乘的台東民眾，每人須自費3300元。

台東 桃園機場 陳時中

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