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合興車站紫藤花盛開 連假賞花逛童趣市集

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
「好客好品希望工場」，是個半開放式文創園區， 適合熱愛手作的遊客前往，連假期間提供布類絹印、銀戒體驗以及古物選品等特色體驗課程。 圖／九讚頭文化協會提供
「好客好品希望工場」，是個半開放式文創園區， 適合熱愛手作的遊客前往，連假期間提供布類絹印、銀戒體驗以及古物選品等特色體驗課程。 圖／九讚頭文化協會提供

清明4天連假即將到來，因應防疫期間，新竹縣地方業者行銷安心旅遊行程，串聯橫山鄉內灣周遭戶外親子景點，邀請民眾走訪愛情聖地「合興愛情車站」，欣賞月台旁盛開的紫藤花，再到藝術秘境「好客好品希望工場」以及重新開幕的老街地標「內灣圓樓」，來趟深度之旅。

鐵路內灣支線合興站有「愛情車站」美名，企業家曾春兆就學時，在合興車站搭火車認識鄰校女孩，曾因睡過頭，奔跑兩公里追火車，及時趕上考試，後來也與夢中情人修成正果；台鐵一度打算廢站，後來這對夫妻出面認養舊車站，促成了合興車站的重生，也造就了愛情車站的美名。

新竹縣九讚頭文化協會去年接手合興站，協會理事長吳界表示，車站仍保有著古樸的日式木造建築，另有雨傘裝置藝術、愛情候車室等打卡景點，車站內正值盛開的紫藤花，在紫色花海中讓人感受到幸福滋味，最近也吸引不少人前往拍照打卡。

此外，清明連假期間天天有文創市集、街頭藝人表演，最吸睛的莫過於「縮小版的C124號蒸汽小火車」可搭乘，同時響應兒童節，遊玩一次只需半價20元。

吳界也介紹內灣火車站後站的秘境「好客好品希望工場」，是個半開放式文創園區， 適合熱愛手作的遊客前往，連假期間提供布類絹印、銀戒體驗以及古物選品等特色體驗課程，若逛老街累了，還可以坐下歇息享用飲品與下午茶。

知名內灣地標「內灣圓樓」，也將重新開幕，目前圓樓內部正在重新翻修，未來將引進復古骨董車展示、餐飲服務進駐，併常態性舉辦「圓樓假日市集」，連假期間除了有十數個親子童趣攤位外，也與新竹縣馬術協會合作，可以在現場與超萌迷你馬互動，親近人又可愛。

鐵路內灣支線合興站有「愛情車站」美名，車站內的紫藤花正值盛開。圖／攝影師陳玉峰提供
鐵路內灣支線合興站有「愛情車站」美名，車站內的紫藤花正值盛開。圖／攝影師陳玉峰提供
新竹縣九讚頭文化協會去年接手鐵路內灣支線合興站，進駐縮小版的蒸汽老火車，也設置「愛的小傘」裝置藝術。 圖／九讚頭文化協會提供
新竹縣九讚頭文化協會去年接手鐵路內灣支線合興站，進駐縮小版的蒸汽老火車，也設置「愛的小傘」裝置藝術。 圖／九讚頭文化協會提供

內灣 愛情 連假

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