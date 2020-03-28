犬貓愛心送養小站 民眾與店家一同為遊蕩犬找幸福

苗栗縣動物保護防疫所讓民眾領養動物收容所犬貓更便利，推動多元化送養，從2018年起辦理「苗栗縣犬貓愛心送養小站」，邀請苗栗縣在地店家成為犬貓送養站，讓民眾就近在店家營業時間前往，可以直接辦理認養手續，今年縣內有3家店家參與。

苗栗縣動物保護防疫所長張俊義說，動防所推廣「認養不棄養」，提升動物收容所認養率與推動友善動物城市，特挑選個性親人活潑、無攻擊性犬貓寄放至愛心小站供民眾互動認養。

張俊義指出，確保寄放犬貓們身體狀況無虞，送往愛心小站犬貓皆已完成狂犬病疫苗注射、晶片植入（動防所協助辦理寵物登記）、絕育、完成一劑的犬八合一或十合一疫苗／貓五合一疫苗接種與內外驅蟲並視健康情況搭配相關疾病快篩檢驗。

動防所指出，民眾至愛心小站完成認養手續，就能拿到該犬貓免疫注射健康小手冊、當年度狂犬病預防注射證明書與狂犬病預防注射證明頸牌，認養後每年可憑認養單回動物收容所免費施打狂犬病疫苗。

動防所指出，米克斯犬貓較不容易產生特定基因遺傳疾病、個性聰明穩定也很黏人，適應氣候環境，希望有飼養犬貓意願民眾多以認養代替購買。

動防所指出，不便前往動物收容所民眾可利用苗栗縣犬貓愛心送養小站就近認養，配合店家營業時間到場就能辦好認養手續。也歡迎有意協助收容所內動物們找到新家，成為「犬貓愛心送養小站」業者，可與動物保護防疫所聯繫。