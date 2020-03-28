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對抗新冠肺炎疫情 苗栗衛生局提供榮服處醫療用口罩

聯合報 / 記者劉星君／苗栗即時報導
苗栗縣榮民服務處長徐偉光（右）、總幹事楊懷博總幹事（左）拜會苗栗縣衛生局張蕊仙。圖／苗栗縣榮民服務處提供
苗栗縣榮民服務處長徐偉光（右）、總幹事楊懷博總幹事（左）拜會苗栗縣衛生局張蕊仙。圖／苗栗縣榮民服務處提供

新冠肺炎疫情嚴峻，苗栗縣新冠肺炎確診累計3例。苗栗縣榮民服務處每周三前往台中榮總的就診專車，為服務榮民長者就醫，不因新冠肺炎影響而停開，加強在出發前與回程後，要全車消毒，並提供隨車服務同仁口罩與防護裝備，苗栗縣衛生局提供榮服處醫療用口罩500個，讓轄區年長、體衰、弱勢榮民（眷）使用，未來也會依疫情情況通盤檢討。

苗栗縣榮民服務處長徐偉光說，新冠肺炎疫情嚴峻，提醒同仁每天自主量體溫、全面戴口罩，外出訪視注意自身安全及衛生，也在訪視時向榮民眷宣導正確防疫觀念。

苗栗縣榮民服務處每周三提供到台中榮總的就診專車，防疫期間，要求在出發前與回程後，全車消毒及紀錄備查，提供隨車服務同仁口罩及防護裝備，也請同仁與衛生局保持緊密防疫管道及資源互助平台，行政機關間密切配合，將社會資源的整合及運用發揮最大化的效果，一起為地方防疫作好有效控管工作。

徐偉光說，榮服處服務對象大多是年長長輩，除抵抗力較弱外，也需經常往返醫院，對口罩具有迫切性的需求，感謝衛生局考量榮民也是縣民一份子，同意提供醫療用口罩一批，榮服處提供給轄區年長、體衰及弱勢榮民（眷）使用。 

榮民 新冠肺炎 衛生局

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