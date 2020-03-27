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「需要什麼自己買！」 鄭文燦幫募捐200萬元給部桃

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（前排右）、衛福部長陳時中（前排中）與桃園醫院長徐永年（前排左）今天與醫護團隊合影。記者張裕珍／攝影
桃園市長鄭文燦（前排右）、衛福部長陳時中（前排中）與桃園醫院長徐永年（前排左）今天與醫護團隊合影。記者張裕珍／攝影

新冠肺炎疫情延燒，衛福部桃園醫院是防疫重要應變醫院，協助收治確診病患，也陸續派員執行鑽石公主號郵輪旅客採檢、武漢包機乘客檢疫等重大任務，院長徐永年今天特別致謝桃園市長鄭文燦，「幫我們募捐了200萬元」，還透露市長更霸氣地說「只有你們知道自己最需要什麼，你們自己去買」，是醫護人員的強大支援後盾。

鄭文燦今天下午也陪同衛福部長陳時中到部立桃園醫院參加企業捐贈移動式檢查屏風的捐贈儀式，他受訪表示，桃園做了許多超前部署的防疫工作，像是桃園是台灣第一個實施禁止責任醫院探病的縣市，當時是採納部立桃園醫院長徐永年的建議，徐說這麼多探病民眾入院會增加醫療負擔，所以市府就在林口長庚醫院決定採取不探病模式後，宣布其他責任醫院跟進，希望超前部署可以給醫療團隊更大支持。

另外，鄭文燦也說，桃園身處國境大門，部立桃園醫院、林口長庚醫院都扮演很重要的角色，其實市府在第一時間就做了決定，讓11家急救責任醫院互相聯防，所有醫療物資跟人力的配置，包括隔離病床、呼吸器和救護衣都相互支援，市府也買了很多救護衣作儲備，也對重症所需的呼吸器、呼吸治療師進行資源盤點，以擴大救治能量。

鄭文燦 衛福部 林口

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