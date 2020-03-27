檢疫趴趴走桃園已開罰514萬創新高 警嘆違規者無感無知

新冠肺炎期間，全台頻傳居家檢疫、隔離民眾「趴趴走」違規，中央疫情指揮中心統計至26日止，全台已開罰1985萬元，桃園市繼日前開出單一最高100萬元，近日又有名女子兩度外出挨罰70萬元，桃園市衛生局指出，全市至今已開出30件違規，合計行政裁罰總共514萬元。

桃園1名男子檢疫期間4度擅自外出，遭祭出最重裁罰100萬元，另名何姓女子因受居家檢疫，卻分別在3月13日、3月16日外出找朋友，警方二度找上門她竟稱「不曉得這麼嚴格」，仍被函送主管機關衛生局做裁罰，有警方無奈說，多日宣導仍有民眾違規，感嘆對於政令的無感、無知。

桃園市衛生局表示，裁罰基準會考量當事人離開檢疫處所距離遠近、有無接觸到人、是否累犯，以及有無搭乘大眾交通運輸等4項要件做考量，依照何女違規的時間，她第一次離家距離2至5公里內罰20萬元，加上她去找朋友有接觸到人再加罰15萬元，總共35萬元。

何第2次外出部分，離家距離在1公里內罰10萬元，因屬於累犯加罰10萬元，而又是找朋友有接觸到人再罰15萬元，總共35萬元，2次行為合計開罰70萬元，而全市截至目前為止，已經開罰30件，累計行政裁罰高達514萬元，期限內未繳清將由行政執行署強制執行。