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歷時22年 苗栗北橫公路「最後一哩路」預計年底完工

聯合報 / 記者劉星君／苗栗即時報導
苗栗縣北部交通動脈「北橫公路」歷時22年，最後一段斗煥坪到三灣段工程，今完成跨越中港溪鋼箱梁橋吊梁作業，舉行祈福儀式。記者劉星君／攝影
苗栗縣北部交通動脈「北橫公路」歷時22年，最後一段斗煥坪到三灣段工程，今完成跨越中港溪鋼箱梁橋吊梁作業，舉行祈福儀式。記者劉星君／攝影

苗栗縣北部交通動脈「北橫公路」歷時22年，最後一段斗煥坪到三灣段工程，今完成跨越中港溪鋼箱梁橋吊梁作業，苗栗縣長徐耀昌出席致詞，北橫公路「想到就心痛、很坎坷」，歷經他前面三任縣長，來視察交通部長就高達6名以上，得來不易的重大交通建設，期許施工團隊監控道路品質，年底完工後能競逐公共工程金質獎。  

苗栗北橫公路全長約11公里，由縣府在1998年起規畫啟動興建，從國道3號竹南交流道新闢連絡道路台一己線終點永貞路起，規畫至三灣中港溪水頭屋大橋止，路線全長11公里，計畫路寬22公尺，採雙向各二車道配置，總經費47億7300萬元。

苗栗縣府工務處長古明弘說，北橫公路分為七個工程標案，分4期推動，前3期永貞路至頭份大橋、頭份大橋至雞心壩、雞心壩至斗煥坪已在2017年前完工，最後一段斗煥坪至三灣段在2018年3月動工，進度達83%，保持穩定超前，施工團隊持續排除萬難趕工，完成北橫「最後一哩路」。 

古明弘說，斗煥坪至三灣段工程全長約3公里，經縣長徐耀昌與立委爭取，獲交通部同意納入生活圈計畫補助辦理。其中，橋梁長935公尺，路堤長2007公尺，路寬22公尺，採雙向四車道配置，經費17.9億元，預計2020年底完工，解決苗栗縣北端東西往來交通問題，並完成苗縣九宮格整體路網。

今舉行北橫最後一段工程跨越中港溪鋼箱梁橋吊梁儀式，由縣長徐耀昌、議長鍾東錦、頭份市長羅雪珠、三灣鄉長温志強等人焚香祝禱工程順利平安，分別在上梁大吉紅布上簽名。

徐耀昌說，北橫公路「想到就很心痛，很坎坷」，22年來歷任到他是第四任縣長，他在擔任頭份鎮長時，當時縣長何智輝很有心想要經營中港溪，當時整個工程要50億，交通部長就來6、7個，預計年今年底可完工；北橫公路最後一哩路呈現5種橋梁工法之美，縣府後續爭取經費改善前段高架橋路面及加強綠美化，打造北橫為具景觀休閒美麗公路。

古明弘說，苗栗北橫公路完工後，可紓解縣道124線車流量，改善竹南、頭份市區交通，縮短前往三灣、南庄行車時間約25分鐘，大幅提升行車效率，提升鄰近地區觀光及產業經濟發展，縮短城鄉差距，帶動周邊各風景休憩區人潮。

古明弘說，北橫公路整體分兩階段，西邊路網正式投入交通路網替代道路，起於台13甲線永貞路，透過頭份大橋銜接到124線甚至到頭份交流道。第二階段，最後一段的工程完工後，可提供東側替代道路路網銜接，包括124線透過新華加油站聯絡道路，接到北橫新道路部分，直接可以到達峨眉橋台三線。

苗栗縣北部交通動脈「北橫公路」歷時22年，最後一段斗煥坪到三灣段工程，今完成跨越中港溪鋼箱梁橋吊梁作業。記者劉星君／攝影
苗栗縣北部交通動脈「北橫公路」歷時22年，最後一段斗煥坪到三灣段工程，今完成跨越中港溪鋼箱梁橋吊梁作業。記者劉星君／攝影
苗栗縣北部交通動脈「北橫公路」歷時22年，最後一段斗煥坪到三灣段工程，今完成跨越中港溪鋼箱梁橋吊梁作業。記者劉星君／攝影
苗栗縣北部交通動脈「北橫公路」歷時22年，最後一段斗煥坪到三灣段工程，今完成跨越中港溪鋼箱梁橋吊梁作業。記者劉星君／攝影
北橫公路斗煥坪到三灣段工程跨越中港溪鋼箱梁橋。圖／苗栗縣政府工務處提供
北橫公路斗煥坪到三灣段工程跨越中港溪鋼箱梁橋。圖／苗栗縣政府工務處提供
完工透視圖。圖／苗栗縣政府工務處提供
完工透視圖。圖／苗栗縣政府工務處提供
苗栗縣政府工務處長古明弘說明北橫公路工程計畫進度。記者劉星君／攝影
苗栗縣政府工務處長古明弘說明北橫公路工程計畫進度。記者劉星君／攝影
苗栗縣北部交通動脈「北橫公路」歷時22年，最後一段斗煥坪到三灣段工程，今完成跨越中港溪鋼箱梁橋吊梁作業。記者劉星君／攝影
苗栗縣北部交通動脈「北橫公路」歷時22年，最後一段斗煥坪到三灣段工程，今完成跨越中港溪鋼箱梁橋吊梁作業。記者劉星君／攝影

北橫 徐耀昌 苗栗縣

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