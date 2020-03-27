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影／因應疫情聯合稽查八大行業 苗縣7業者願配合停業

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣警局會同縣府工商發展處、衛生局等單位，昨晚針對轄內酒店、KTV等易引起群聚感染、密閉營業場所實施聯合稽查。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警局會同縣府工商發展處、衛生局等單位，昨晚針對轄內酒店、KTV等易引起群聚感染、密閉營業場所實施聯合稽查。圖／苗栗縣警局提供

苗栗縣警局會同縣府工商發展處、衛生局等相關單位，昨晚針對轄內酒店、KTV等易引起群聚感染、密閉營業場所進行臨檢，並柔性勸說業者配合停業，到今天共有7家業者已同意配合暫停營業。

縣警局及縣府相關單位昨晚實施聯合稽查勤務，因應新冠肺炎疫情影響，縣府八大稽查小組動之以情，柔性勸說盼業者配合停業14天，一同投入防疫工作；迄今天下午，包括苗栗、頭份、竹南、通霄等地共有7家業者同意共體時艱暫停營業，其中酒吧、KTV、養生館各1家、卡拉OK4家。

昨晚的聯合稽查行動中，警方並運用科技M-Police電腦逐一檢視、過濾到場歡唱消費的客人，查明是否為居家檢疫或隔離監管對象。警方強調一旦查出在場者具居家隔離、檢疫監管身分，將通報衛生主管機關依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，最高可裁罰100萬元，另由衛生局視情節輕重送集中檢疫場所強制安置。

苗栗縣警局長翁群能帶班到達現場，出發前除任務提示，並逐一檢視出勤員警的防護裝備力包括口罩、護目鏡、乳膠手套等，要求做好相關防護措施，勤務結束也要求務必以酒精消毒避免感染。

縣警局指出，這次聯合稽查同時呼籲民眾及相關酒店、KTV等業者，目前正值國內防疫關鍵時刻，為避免社區大感染，並成功守住境外來台的第二波疫情，呼籲居家隔離或居家檢疫者確實遵守相關法規，切勿心存僥倖，到處遊走或涉足人潮聚集、易造成群聚感染的營業場所。

苗栗縣警局會同縣府工商發展處、衛生局等單位，昨晚針對轄內酒店、KTV等易引起群聚感染、密閉營業場所實施聯合稽查。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警局會同縣府工商發展處、衛生局等單位，昨晚針對轄內酒店、KTV等易引起群聚感染、密閉營業場所實施聯合稽查。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警局會同縣府工商發展處、衛生局等單位，昨晚針對轄內酒店、KTV等易引起群聚感染、密閉營業場所實施聯合稽查。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警局會同縣府工商發展處、衛生局等單位，昨晚針對轄內酒店、KTV等易引起群聚感染、密閉營業場所實施聯合稽查。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警局會同縣府工商發展處、衛生局等單位，昨晚針對轄內酒店、KTV等易引起群聚感染、密閉營業場所實施聯合稽查。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警局會同縣府工商發展處、衛生局等單位，昨晚針對轄內酒店、KTV等易引起群聚感染、密閉營業場所實施聯合稽查。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警局會同縣府工商發展處、衛生局等單位，昨晚針對轄內酒店、KTV等易引起群聚感染、密閉營業場所實施聯合稽查。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警局會同縣府工商發展處、衛生局等單位，昨晚針對轄內酒店、KTV等易引起群聚感染、密閉營業場所實施聯合稽查。圖／苗栗縣警局提供

衛生局 新冠肺炎 KTV

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