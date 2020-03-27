鄭文燦訪視內壢國小防疫物資發放　維護學童健康安全

桃園市長鄭文燦今天下午前往內壢國小視察防疫物資發放時表示，內壢國小是負責市內學校防疫物資配發的中心學校，本次發放的防疫物資包括，由教育部及衛福部提供的酒精及口罩，以及由民間單位提供的酒精及洗手乳等，感謝中央持續配發防疫物資及民間單位的熱心捐贈，讓學校有充裕的物資落實校園防疫工作，共同照護學童健康安全。

鄭文燦說，市府積極推動校園防疫工作，除已採購7000支額溫槍提供各級學校及補習班、課照中心運用，教育部也補助市內115所教職員工生達1000人以上的學校，每校補助15萬元採購紅外線熱像儀，以加快大型學校量測師生體溫速度，減輕學校人力負擔。