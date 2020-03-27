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鄭文燦訪視內壢國小防疫物資發放 維護學童健康安全
桃園市長鄭文燦今天下午前往內壢國小視察防疫物資發放時表示，內壢國小是負責市內學校防疫物資配發的中心學校，本次發放的防疫物資包括，由教育部及衛福部提供的酒精及口罩，以及由民間單位提供的酒精及洗手乳等，感謝中央持續配發防疫物資及民間單位的熱心捐贈，讓學校有充裕的物資落實校園防疫工作，共同照護學童健康安全。
鄭文燦說，市府積極推動校園防疫工作，除已採購7000支額溫槍提供各級學校及補習班、課照中心運用，教育部也補助市內115所教職員工生達1000人以上的學校，每校補助15萬元採購紅外線熱像儀，以加快大型學校量測師生體溫速度，減輕學校人力負擔。
教育局長高安邦表示，內壢國小是負責市內學校防疫物資配發的中心學校，本次發放的防疫物資包括教育部提供的7142瓶酒精及應急用口罩3萬6850片；衛福部提供學校護理人員每人一盒50片口罩、共計2萬3850片；觀自在慈善會捐贈750瓶洗手乳與500瓶酒精；淘寶台灣、橘子工坊、美吾華公司與新竹物流等單位共同捐贈的1萬瓶洗手乳等，讓學校防疫物資更加完善。
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