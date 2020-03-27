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帶動微型企業經濟！竹市府放寬中小企業便利貸

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹市政府針對新竹市中小企業及個人便利貸款(新竹市創業便利貸)實施辦法提出修正。圖／新竹市政府提供
新竹市政府針對新竹市中小企業及個人便利貸款(新竹市創業便利貸)實施辦法提出修正。圖／新竹市政府提供

新冠肺炎疫情延燒，為了帶動庶民經濟，協助更多微型企業發展，新竹市政府針對新竹市中小企業及個人便利貸款（新竹市創業便利貸）實施辦法提出修正，除減輕申貸者的財務負擔，也擴大實施對象，將小型攤販及小農小漁也納入，將於近日實施，申請本項便利貸款，無需提供擔保品，請有資金需求的企業及市民，把握機會提出申請。

新竹市「創業便利貸」，由新竹市政府與財團法人中小企業信用保證基金及臺灣中小企業銀行共同合作推出，提供總額2億元貸款額度。截至3月23日共受理13件申請案，多件案件審核中。

市長林智堅表示，過去新竹市創業便利貸實施對象，限新竹市合法設立的公司或行號、以及本市建築物上裝置房地型太陽能光電設備者，為協助更多微型企業順利經營，此次修法，特別將免辦理商業登記的小規模商業納入實施對象，未來有辦理稅籍登記營業滿1年以上的小型攤販及小農小漁，也都可免擔保提出貸款申請。

另外，市府為減輕申貸者的財務負擔，同時研修調降貸款利息及信用保證手續費，並修正辦法讓申請者可依個人需要，自由選擇本金或本息平均攤還，提供申貸者更彈性的還款方式。

市府產發處長張力可指出，修法施行後，便利貸款利息由郵政二年定存加1.45%降為加1.325%，共調降半碼(0.125%)。信用保證手續費部分，則由原本固定年費0.5%改為彈性比照信保基金的規定，目前已調降為0.375%。

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