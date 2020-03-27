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桃園大溪4月25日辦里長補選 投開票所設戶外

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市大溪區康安里長廖學淵因違反選罷法幽靈人口規定被判當選無效，桃園市選委會依法展開里長補選工作，確定將於4月25日辦理。聯合報系資料照
桃園市大溪區康安里長廖學淵因違反選罷法幽靈人口規定被判當選無效，桃園市選委會依法展開里長補選工作，確定將於4月25日辦理。聯合報系資料照

桃園市大溪區康安里長廖學淵因違反選罷法幽靈人口規定被判當選無效，桃園市選委會依法展開里長補選工作，確定將於4月25日辦理，由於正逢新冠肺炎嚴峻時期，選委會強調，防疫高標準整備，投開票所僅1處，設在戶外通風的仁安宮廣場，投票當天也將替投票者量體溫、消毒雙手，若為居家檢疫、隔離者不得投票，避免感染風險。

大溪區康安里里長補選24日起一連3天受理候選人登記，昨天截止，有2人登記，分別為前任里長廖學淵妻子游碧姬「代夫出征」參選，另1人為仁安宮副主委林其旺，2人捉對廝殺，該里選舉人數約1200人，4月25日投開票當天將安排至仁安宮廣場投票。

桃園市選委會總幹事、市府民政局副局長林香美說，近月陸續有縣市辦理公職人員補選工作，因此都有相關防疫經驗可參照，屆時康安里投開票所設在戶外的仁安宮廣場，避免窺探影響投票公平性，因此會搭建帳篷增加隱蔽性，選民可在帳篷下方的圈票處完成圈票、投票作業，另也會架設檢疫站，先量體溫、消毒雙手才可入內投票。

林香美也提到，中壢區最大里復興里長羅世穩日前病逝，依法將於3個月內辦理補選工作，目前預計6月辦理，選委會將進一步規畫補選登記、投開票所設置等作業。

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