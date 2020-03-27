影／西湖溪出海口景觀橋「獨一無二」 未開放遊客已至

苗栗縣政府辦理西湖溪整體環境營造計畫，其中位於西湖溪出海口的鋼構景觀橋已完工，成為苗栗海線地區的一大地標，雖然尚未開放，但去年底就開始吸引不少慕名遊客及攝影玩家前來一探；這座鋼構景觀橋的造型，號稱在全台公共設施中僅見，縣府估計4月間應可啟用，開放民眾遊憩。

西湖溪整體環境營造計畫共施設2座景觀橋，其中銅鑼段的「曲線景觀橋」去年10月已開放通行，後龍段的鋼構景觀橋位於西湖溪出海口，全長215公尺、寬4公尺，運用舊海線鐵路橋遺留下的橋墩架設，去年底已完工。

縣府水利城鄉處處長楊明鐃指出，西湖溪景觀橋的造型只有國內一家鋼鐵公司的廠內可見，用來連結不同廠區，全台各地的公共設施目前只有西湖溪景觀橋擁有這種造型，堪稱獨一無二，在後龍好望角可清楚地眺望。

他指出，景觀橋只供行人和自行車通行，去年元月開工，去年底已完成，但因行政流程尚未驗收，希望4月間能結案對外開放，苗栗縣海岸地區的「綠光海風」自行車道路線長達53公里，景觀橋可串連溪北、溪南，未來自行車不必再繞道西濱公路即可南北暢遊；景觀橋未規畫亮化工程，但有路面導引燈。

「縣府鼓勵同仁先去拍婚紗照，以後可替景觀橋行銷！」楊明鐃說，景觀橋貼近國家級的「西湖溼地」及西湖溪出海口，一邊還有海線鐵路，橋梁設計時特別規畫了觀海、觀景平台，另外考量冬天東北季風大，部分橋段還可停留避風。