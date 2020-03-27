快訊

劉真崇光班導帶隊致意 「她3年甜美給我們一生回憶」

財經大老外籍媳婦確診新冠肺炎吵要吃漢堡 陳時中回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／西湖溪出海口景觀橋「獨一無二」 未開放遊客已至

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
攝影工作者張文煥利用空拍記錄下西湖溪出海口景觀橋之美。圖／張文煥提供
攝影工作者張文煥利用空拍記錄下西湖溪出海口景觀橋之美。圖／張文煥提供

苗栗縣政府辦理西湖溪整體環境營造計畫，其中位於西湖溪出海口的鋼構景觀橋已完工，成為苗栗海線地區的一大地標，雖然尚未開放，但去年底就開始吸引不少慕名遊客及攝影玩家前來一探；這座鋼構景觀橋的造型，號稱在全台公共設施中僅見，縣府估計4月間應可啟用，開放民眾遊憩。

西湖溪整體環境營造計畫共施設2座景觀橋，其中銅鑼段的「曲線景觀橋」去年10月已開放通行，後龍段的鋼構景觀橋位於西湖溪出海口，全長215公尺、寬4公尺，運用舊海線鐵路橋遺留下的橋墩架設，去年底已完工。

縣府水利城鄉處處長楊明鐃指出，西湖溪景觀橋的造型只有國內一家鋼鐵公司的廠內可見，用來連結不同廠區，全台各地的公共設施目前只有西湖溪景觀橋擁有這種造型，堪稱獨一無二，在後龍好望角可清楚地眺望。

他指出，景觀橋只供行人和自行車通行，去年元月開工，去年底已完成，但因行政流程尚未驗收，希望4月間能結案對外開放，苗栗縣海岸地區的「綠光海風」自行車道路線長達53公里，景觀橋可串連溪北、溪南，未來自行車不必再繞道西濱公路即可南北暢遊；景觀橋未規畫亮化工程，但有路面導引燈。

「縣府鼓勵同仁先去拍婚紗照，以後可替景觀橋行銷！」楊明鐃說，景觀橋貼近國家級的「西湖溼地」及西湖溪出海口，一邊還有海線鐵路，橋梁設計時特別規畫了觀海、觀景平台，另外考量冬天東北季風大，部分橋段還可停留避風。

西湖溪出海口景觀橋提供自行車休閒 、觀海賞景用途，只開放遊客、自行車通行，未來開放將設置路擋，避免車輛闖入，橋旁也有公告提醒。

攝影工作者張文煥利用空拍記錄下西湖溪出海口景觀橋之美。圖／張文煥提供
攝影工作者張文煥利用空拍記錄下西湖溪出海口景觀橋之美。圖／張文煥提供
西湖溪出海口的鋼構景觀橋造型獨特。記者胡蓬生／攝影
西湖溪出海口的鋼構景觀橋造型獨特。記者胡蓬生／攝影
西湖溪出海口的鋼構景觀橋造型獨特，利用海線鐵路舊橋墩架設。記者胡蓬生／攝影
西湖溪出海口的鋼構景觀橋造型獨特，利用海線鐵路舊橋墩架設。記者胡蓬生／攝影
攝影工作者張文煥利用空拍記錄下西湖溪出海口景觀橋之美。圖／張文煥提供
攝影工作者張文煥利用空拍記錄下西湖溪出海口景觀橋之美。圖／張文煥提供
攝影工作者張文煥利用空拍記錄下西湖溪出海口景觀橋之美。圖／張文煥提供
攝影工作者張文煥利用空拍記錄下西湖溪出海口景觀橋之美。圖／張文煥提供
西湖溪出海口的鋼構景觀橋造型獨特。記者胡蓬生／攝影
西湖溪出海口的鋼構景觀橋造型獨特。記者胡蓬生／攝影

自行車 苗栗縣 婚紗

延伸閱讀

國軍超前部署嚴訓 淬鍊新一代救災英雄

全民權證／世紀鋼 鎖定價平

苗栗第三座親子公園 邀兒童一起設計

苗栗第3座親子公園將舉辦親子工作坊 邀小朋友一起發想

相關新聞

在家讀書防疫 桃市圖書館借冊數增13萬本

受新冠肺炎疫情影響，桃園市圖書館進館人次與去年同期比較銳減31萬人，不過借閱冊數則增加約13萬本。桃園市立圖書館總館表示...

國中旁公園工地施工超吵擾上課 師生怨「誰來救我們」

桃園市政府在平鎮區進行乙未保台紀念公園與地下停車場興建工程，預計年底完工，由於近月施工聲音吵雜，緊鄰的平興國中師生飽受噪...

影／因應疫情聯合稽查八大行業 苗縣7業者願配合停業

苗栗縣警局會同縣府工商發展處、衛生局等相關單位，昨晚針對轄內酒店、KTV等易引起群聚感染、密閉營業場所進行臨檢，並柔性勸...

鄭文燦訪視內壢國小防疫物資發放　維護學童健康安全

桃園市長鄭文燦今天下午前往內壢國小視察防疫物資發放時表示，內壢國小是負責市內學校防疫物資配發的中心學校，本次發放的防疫物...

新竹市社大、樂齡中心等課程 自3/30起停課至6月底

因應新冠肺炎疫情升溫，新竹市政府宣布自3月30日起至6月底，新竹市社區大學、樂齡學習中心、成人教育班（含外籍配偶識字班）...

帶動微型企業經濟！竹市府放寬中小企業便利貸

新冠肺炎疫情延燒，為了帶動庶民經濟，協助更多微型企業發展，新竹市政府針對新竹市中小企業及個人便利貸款（新竹市創業便利貸）...

桃園大溪4月25日辦里長補選 投開票所設戶外

桃園市大溪區康安里長廖學淵因違反選罷法幽靈人口規定被判當選無效，桃園市選委會依法展開里長補選工作，確定將於4月25日辦理...

影／西湖溪出海口景觀橋「獨一無二」 未開放遊客已至

苗栗縣政府辦理西湖溪整體環境營造計畫，其中位於西湖溪出海口的鋼構景觀橋已完工，成為苗栗海線地區的一大地標，雖然尚未開放，...

唇顎裂家扶女童立志從醫 盼用愛彌補心靈缺口獲表揚

家扶兒童巫玉敏目前12歲就讀國小六年級，代表桃園家扶中心接受家扶基金會「2020年全國自強兒童」的表揚。出生即有天生性唇...

無薪假勞工薪資補貼每月最高1萬1千元 桃市今起受理

新冠肺炎疫情衝擊，愈來愈多勞工被放無薪假（減班休息），政府推出安心就業計畫，提供減班休息勞工薪資差額補貼，每月最高可領1...

清明4天連假 竹縣熱門風景區實施交通疏導管制

清明連假即將到來，為避免交通壅塞影響遊客遊興，新竹縣政府警察局針對關西鎮六福村主題遊樂區、北埔老街風景區、內灣老街及尖石...

台南下午5點後無防疫計程車 男英國返台花萬元機場包車

台南市新營區陳先生今天向市議員蔡育輝陳情，指他的兒子從英國返台26日晚上6點半飛機抵達桃園機場，準備搭乘防疫遊覽車入住台...

熱門新聞

英人隔離處所照片曝光 網友怒了：哪裡像監獄？

嘉義市新冠肺炎今天又增加2例！嘉義縣仍是淨土

台南一個下午連5次地震 民眾覺得好奇怪

基隆連續2天增1確診累計3人 市府：境外返國者及接觸者

台南下午5點後無防疫計程車 男英國返台花萬元機場包車

桃園確診增至25例 4例重症治療中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。