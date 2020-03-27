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唇顎裂家扶女童立志從醫 盼用愛彌補心靈缺口獲表揚
家扶兒童巫玉敏目前12歲就讀國小六年級，代表桃園家扶中心接受家扶基金會「2020年全國自強兒童」的表揚。出生即有天生性唇顎裂的玉敏，因父親經常進出監獄、母親無力獨自承擔照顧與龐大醫療費，自幼由曾祖母照顧。
因唇顎裂緣故，經歷多次牙齦植骨矯正手術，為不讓曾祖母擔憂，縱使萬般疼痛也咬牙吞忍，只敢躲在棉被裡流眼淚。每次術後曾祖母就陷入不忍心與自責的情緒，但玉敏見狀，都會安慰曾祖母說著，別難過，我會學習接納自己的「特別」。
玉敏雖因天生缺陷影響外貌，但她個性熱心、樂於助人，在學習態度上認真向學，成績維持中上水準，從不讓家人操心。她也是獎助學金的常勝軍，亮眼的表現只為了讓夢想更靠近，成為曾祖母的驕傲。
隨著曾祖母年紀增長，身上陸續出現許多病痛、身體不適等症狀，但玉敏總是貼心的幫忙曾祖母按摩發麻的雙腳、減輕痠痛。
玉敏曾跟社工分享其小小心願，是希望趕快長大賺錢，買一棟自己房子，讓同住的曾祖母與姑婆能有個安身之所，不用到處租房子、四處搬遷；但期許自己趕快長大的同時，又擔心著不希望時間過太快，深怕曾祖母到時已不在人世，玉敏的一片孝心著實令人動容。
自幼承曾祖母的照顧與不放棄，一路走來靠著教會、羅慧夫顱顏基金會、醫療院所、家扶中心等資源的扶持，讓樂觀開朗的玉敏得以順利成長。玉敏感謝許多背後幫助過她的人，也期許自己未來能當一名齒顎矯正醫師，幫助其他唇顎裂的孩子，修補的不只是缺口，而是重建生命的光采，展露自信的笑顏。
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