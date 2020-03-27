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無薪假勞工薪資補貼每月最高1萬1千元 桃市今起受理

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市勞動局統計，桃園截至25日通報減班休息有26家、856人，今天起由就業服務處受理申請安心就業計畫，可由勞工自行提出申請，或由雇主彙整勞工填妥申請書代為申請皆可。圖／桃園市就業服務處提供
桃園市勞動局統計，桃園截至25日通報減班休息有26家、856人，今天起由就業服務處受理申請安心就業計畫，可由勞工自行提出申請，或由雇主彙整勞工填妥申請書代為申請皆可。圖／桃園市就業服務處提供

新冠肺炎疫情衝擊，愈來愈多勞工被放無薪假（減班休息），政府推出安心就業計畫，提供減班休息勞工薪資差額補貼，每月最高可領1萬1千元，最多領6個月；桃園市勞動局統計，桃園截至25日通報減班休息有26家、856人，今天起由就業服務處受理申請，可由勞工自行提出申請，或由雇主彙整勞工填妥申請書代為申請皆可。

安心就業計畫主要希望減緩疫情對國內就業市場造成的衝擊，政府提供減班休息的勞工部分薪資差額補貼，以降低薪資減少勞工的經濟壓力，協助穩定就業，度過疫情難關。

市府就業服務處指出，適用勞工須為今年1月15日至12月31日期間，經勞雇雙方協商同意暫時縮減工作時間及減少工資期間，期間連續達30日以上並經地方勞工主管機關列冊通報，包含全時勞工與部分工時勞工。

薪資差額補貼額度是自勞工實施減班休息日起算，依「實施減班休息日前1年內，現職雇主投保就業保險或職業災害保險12個月平均月投保薪資」減除「勞雇雙方協商減少工時協議書議定之每月薪資」的50%計算；舉例來說勞工減班休息前12個月平均月投保薪資為4萬5800元，減班休息後協議薪資為2萬3800元，即依規定申請薪資差額補貼1萬1千元，薪資差額補貼按月發給，最長發給6個月。

桃園市政府就業服務處指出即日起接受申請，並於桃園就業中心及中壢就業中心設置「安心再出發服務專櫃」，民眾可就近至桃園及中壢2大就業中心諮詢及申請，桃園就業中心電話03-3333005、中壢就業中心03-4681106。

桃園市勞動局統計，桃園截至25日通報減班休息有26家、856人，今天起由就業服務處受理申請安心就業計畫，可由勞工自行提出申請，或由雇主彙整勞工填妥申請書代為申請皆可。圖／桃園市就業服務處提供
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