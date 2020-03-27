清明4天連假 竹縣熱門風景區實施交通疏導管制

清明連假即將到來，為避免交通壅塞影響遊客遊興，新竹縣政府警察局針對關西鎮六福村主題遊樂區、北埔老街風景區、內灣老街及尖石風景區，動員警民力執行交通疏導及管制，呼籲用路人遵守交通管制人員指揮疏導，注意自身安全。

警察局表示，疏導管制路段重點包括六福村主題遊樂區（國道3號關西交流道、正義路、明德路）、北埔老街風景區（台3線路口）、內灣風景區（國道3號竹林交流道、120線橫山段、內灣外環道周邊），建議用路人遇有道路壅塞情形，儘速避開車潮，請改走替代道路。

國道3號關西交流道往六福村遊樂區替代道路為國道3號往118線，再接竹18線至六福村遊樂區，全長約17.3公里。台68線往北埔老街風景區替代道路為台68線北興路匝道下快速道路後，行駛北興路、中正南路，再接台3線至北埔老街，全長約8.2公里。

內灣風景區道路替代道路往台3線則有4條替代道路，走環山線替代道路可從內灣風景區行駛120線左轉內灣大橋至環山線接竹35線，可至仁愛街或水防道路再接台3線，全長約6.3公里；120線替代道路則同樣從內灣風景區行駛120線左轉永豐橋至環山線接竹35線，到仁愛街或水防道路再接台3線，全長約6.4公里。

民眾也可選擇橫村線替代道路，從環山線往油羅道路，接竹35線、竹34線、橫山街至中華街，再接台3線，全長約10公里；或是從環山線開至增昌橋左轉，接竹35線、竹34線、橫山街至中華街災再接台3線，全長約10公里。