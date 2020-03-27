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台南下午5點後無防疫計程車 男英國返台花萬元機場包車

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市民陳先生（左）向市議員蔡育輝陳情，夜間無防疫計程車恐成防疫漏洞。圖／蔡育輝提供
台南市民陳先生（左）向市議員蔡育輝陳情，夜間無防疫計程車恐成防疫漏洞。圖／蔡育輝提供

台南市新營區陳先生今天向市議員蔡育輝陳情，指他的兒子從英國返台26日晚上6點半飛機抵達桃園機場，準備搭乘防疫遊覽車入住台南的防疫旅館，但他聯繫時卻得到下午5點後台南就沒有防疫計程車出勤的答覆，令人傻眼。他質疑，若下午5點就休息，那下午2點後才到桃機的台南人，豈不是就都沒有防疫計程車可搭？市府宣稱有做「超前部署」？萬一因此出現防疫的「破口」，後果不堪設想。

台南市府交通局公共運輸處長吳俁之表示，因負責評估的衛生局並沒有反映夜間有此需求，所以南市的防疫計程班都只排白天的班，這兩天會會馬上增加夜班防疫計程車，以因應市民的需要。

陳先生指出，他因為做生意，擔心客戶及鄰居不安心，兒子自英國返台，他與家人都不敢去接機見面，事先訂好台南的防疫旅館，兒子26日晚上6點半到達桃園機場，因到南部只有防疫遊覽車可搭，購票時須填寫到達台南時的交通接駁方式，要寫防疫計程車的車號。

陳先生說，他聯繫市府提供的衛生局電話，卻被告知下午5點以後就沒有車了，他不斷溝通請求幫忙，直到晚上9點半最末班防疫遊覽車要開車前才被告知台南只有1名司機，沒法加班接送。不忍心已搭了13小時飛機的兒子在機場枯坐一晚，只好忍痛花了近萬元直接從機場包車到台南的防疫旅館。

陳先生表示，花錢事小，最主要是政府既然花費如此多的心思防疫，市府日前也發布推出防疫計程車進行「超前部署」，乘客除需跳表付車資，市府每天還補貼3500元費用，萬一司機也需「隔離」還可每天領取2100元的營業損失。既然市府的作業如此周延，為何想申請的民眾卻不易如願？極有可能因此成為疫情的「破口」。

蔡育輝說，最近有很多在外國讀書或工作的鄉親回到台灣，從桃機到台南的防疫遊覽車最末班是晚上9點半，等於台南人在下午2點過後即使有搭上車，到台南也沒防疫計程車可搭。市府推出的防疫計程車不能只在白天出勤，否則極容易造成疫情破口，希望市府儘速改善。

計程車 桃園機場 遊覽車

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