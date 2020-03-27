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因應疫情 新竹肉品市場噴霧消毒、設紅外線熱像儀

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
因應新型肺炎疫情，新竹肉品市場的拍賣館在拍賣前2小時，另外再用次氯酸水進行噴霧消毒。圖／新竹縣政府提供
因應新型肺炎疫情，新竹肉品市場的拍賣館在拍賣前2小時，另外再用次氯酸水進行噴霧消毒。圖／新竹縣政府提供

為確保肉品衛生，新竹肉品市場所有車輛進場均需經過消毒隧道，因應新型肺炎疫情，新竹肉品市場的拍賣館在拍賣前2小時，另外再用次氯酸水進行噴霧消毒，並架設有紅外線熱像儀測量在場業者體溫，做好參與拍賣業者和工作人員的安全衛生管理。

新竹縣政府表示，為了保障肉品從業人員安全，確認肉品衛生，新竹肉品市場相當注重消毒作業，所有車輛進場均需經過消毒隧道，業務車輛出場也都經過人工手動消毒，每周日全場內的繫留欄還會使用噴霧徹底消毒，而拍賣館原本每天拍賣後就會清洗消毒，現在新增了拍賣前的次氯酸水噴霧消毒作業，安全衛生更有保障。

新竹肉品市場表示，如紅外線熱像儀偵測出拍賣館內有人體溫偏高，將請現場工作人員使用額溫槍確認，若額溫超過37.5度就請當事人立即離場，降低風險；另也為夜間參與屠宰場作業的廠商及員工，也在入口處增設了發燒篩檢站，嚴格監督進出人員的健康狀況。

為確保肉品衛生，新竹肉品市場所有車輛進場均需經過消毒隧道。圖／新竹縣政府提供
為確保肉品衛生，新竹肉品市場所有車輛進場均需經過消毒隧道。圖／新竹縣政府提供
新竹肉品市場相當注重消毒作業，所有車輛進場均需經過消毒隧道，業務車輛出場也都經過人工手動消毒。圖／新竹縣政府提供
新竹肉品市場相當注重消毒作業，所有車輛進場均需經過消毒隧道，業務車輛出場也都經過人工手動消毒。圖／新竹縣政府提供

肉品 新竹

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