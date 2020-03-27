因應疫情 新竹肉品市場噴霧消毒、設紅外線熱像儀

為確保肉品衛生，新竹肉品市場所有車輛進場均需經過消毒隧道，因應新型肺炎疫情，新竹肉品市場的拍賣館在拍賣前2小時，另外再用次氯酸水進行噴霧消毒，並架設有紅外線熱像儀測量在場業者體溫，做好參與拍賣業者和工作人員的安全衛生管理。

新竹縣政府表示，為了保障肉品從業人員安全，確認肉品衛生，新竹肉品市場相當注重消毒作業，所有車輛進場均需經過消毒隧道，業務車輛出場也都經過人工手動消毒，每周日全場內的繫留欄還會使用噴霧徹底消毒，而拍賣館原本每天拍賣後就會清洗消毒，現在新增了拍賣前的次氯酸水噴霧消毒作業，安全衛生更有保障。