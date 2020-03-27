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竹市防疫計程車隊今天上路 只服務居家檢疫、隔離者
新竹市政府今天日宣布成立防疫計程車隊，目前有3輛專提居家檢疫或隔離者前往防疫旅館或就醫返程時搭乘，收費按一般計程車費率按表收費，市府指出，防疫計程車不得載送其他乘客，載客後都加強消毒，未來將持續評估視疫情及民眾需求調整。
市長林智堅說，新冠肺炎疫情延燒，最近一波海外歸國人潮也讓新竹市居家檢疫或隔離的民眾增多，當這些人需要前往防疫旅館，可由防疫計程車載送。
另外，居家檢疫或離離的人有就醫需要實地診療時，只要撥打1999，會由消防局專責的救護車送往醫院，由醫院確認居家檢疫或隔離者健康狀況無虞後，由防疫計程車接送返家。
林智堅表示，由於近日居家檢疫或隔離者大增，為完善防疫工作，由消防局、市府交通處合作，以救護專車、防疫計程車隊完善居家檢疫與隔離者的就醫與交通需求，市府各單位持續落實防疫工作並超前部署，要把疫情的影響降到最低。
市府交通處長倪茂榮說，防疫計程車隊今天先有3上路提供服務，未來將持續評估視疫情及民眾需求調整。
交通處指出，市府補貼防疫計程車責載送居家檢疫、隔離的人，每載1趟後都需加強消毒，收費方式依計程車費率按表收費，居家檢疫或隔離的民眾有需求時，可打給1999申請，防疫計程車不接受一般民眾申請。
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