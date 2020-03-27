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感謝幕後英雄醫檢師 台積電慈善基金會捐千組淨氣面罩

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新冠肺炎疫情延燒，為感謝醫檢師，台積電慈善基金會捐贈上千組淨氣面罩及數百個空氣濾淨主機與濾毒罐，給全台各地的醫檢單位。記者陳斯穎／攝影
新冠肺炎疫情延燒，為感謝醫檢師，台積電慈善基金會捐贈上千組淨氣面罩及數百個空氣濾淨主機與濾毒罐，給全台各地的醫檢單位。記者陳斯穎／攝影

新冠肺炎疫情延燒，為感謝「幕後英雄」負責檢測的醫檢師，台積電慈善基金會透過台積電員工捐款，陸續購買上千組淨氣面罩及數百個空氣濾淨主機與濾毒罐，捐贈給全台各地的醫檢單位，今天上午由醫檢師公會全國聯合會理事長蔡德龍代表公會，在新竹馬偕紀念醫院受贈。

台積電慈善基金會董事長張淑芬表示，為了表達對第一線醫檢人員的支援與關心，基金會贈的淨氣面罩是台積電在晶圓廠房實驗室工作時也會使用的，可有效過濾有害物質及病毒，長時間配戴呼吸較順暢且舒適，也保護醫檢人員的安全。另外，也感謝淨氣面罩廠商世筌響應此次公益，一起加碼捐贈。

張淑芬也說，台積電有非常多員工響應捐款，但基金會不特別提捐贈的數量及金額，因為不想造成競爭，做這些事情應該是自動自發的，讓大家知道有這個愛心就好。

蔡德龍說，台積電慈善基金會從年初就陸續捐贈物資給新冠肺炎的檢驗室，醫檢師的角色是醫師的眼睛，很多檢驗報告需要由醫檢師操作後才能做確診，是幕後的英雄，大多數民眾都不曉得醫檢師，隨著這次疫情，才開始認識、關注醫檢師。

新竹馬偕感染科醫師曾政尹指出，這套PAPR動力空氣濾淨式呼吸防護具對第一線醫護同仁幫助相當大，有安全、舒適及提升工作效率三大優點，相較配戴N95口罩，面部非常涼爽、無壓迫感，甚至不需要再另外戴口罩，且不像傳統面罩影響視線及聽覺，能與病人良好溝通，穿脫也更方便。

新竹馬偕感染科醫師曾政尹指出，這套PAPR動力空氣濾淨式呼吸防護具有安全、舒適及提升工作效率三大優點。記者陳斯穎／攝影
新竹馬偕感染科醫師曾政尹指出，這套PAPR動力空氣濾淨式呼吸防護具有安全、舒適及提升工作效率三大優點。記者陳斯穎／攝影

台積電 新冠肺炎

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