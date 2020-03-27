感謝幕後英雄醫檢師 台積電慈善基金會捐千組淨氣面罩
新冠肺炎疫情延燒，為感謝「幕後英雄」負責檢測的醫檢師，台積電慈善基金會透過台積電員工捐款，陸續購買上千組淨氣面罩及數百個空氣濾淨主機與濾毒罐，捐贈給全台各地的醫檢單位，今天上午由醫檢師公會全國聯合會理事長蔡德龍代表公會，在新竹馬偕紀念醫院受贈。
台積電慈善基金會董事長張淑芬表示，為了表達對第一線醫檢人員的支援與關心，基金會贈的淨氣面罩是台積電在晶圓廠房實驗室工作時也會使用的，可有效過濾有害物質及病毒，長時間配戴呼吸較順暢且舒適，也保護醫檢人員的安全。另外，也感謝淨氣面罩廠商世筌響應此次公益，一起加碼捐贈。
張淑芬也說，台積電有非常多員工響應捐款，但基金會不特別提捐贈的數量及金額，因為不想造成競爭，做這些事情應該是自動自發的，讓大家知道有這個愛心就好。
蔡德龍說，台積電慈善基金會從年初就陸續捐贈物資給新冠肺炎的檢驗室，醫檢師的角色是醫師的眼睛，很多檢驗報告需要由醫檢師操作後才能做確診，是幕後的英雄，大多數民眾都不曉得醫檢師，隨著這次疫情，才開始認識、關注醫檢師。
新竹馬偕感染科醫師曾政尹指出，這套PAPR動力空氣濾淨式呼吸防護具對第一線醫護同仁幫助相當大，有安全、舒適及提升工作效率三大優點，相較配戴N95口罩，面部非常涼爽、無壓迫感，甚至不需要再另外戴口罩，且不像傳統面罩影響視線及聽覺，能與病人良好溝通，穿脫也更方便。
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