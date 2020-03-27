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新冠肺炎疫情續燒 醫護人員最懼怕這時刻：插管當下

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
衛福部桃園醫院感染科醫師陳正斌說明新冠肺炎特性。記者張裕珍／攝影
衛福部桃園醫院感染科醫師陳正斌說明新冠肺炎特性。記者張裕珍／攝影

新冠肺炎全球大流行，確診者約有5％到10％屬於嚴重肺炎和重症者，仰賴呼吸器供氧救命，桃園市政府衛生局提前部署，盤點全市醫療院所有863台呼吸器及238名呼吸治療師一同抗疫，今天也邀來2名第一線醫師、呼吸治療師解說，2人都透露「插管當下」是對醫護人員而言最懼怕、危險的時刻，因將直接面對呼吸道入口，但醫護人員都會做好高標防護，確保不被感染。

桃園市長鄭文燦今天出席記者會，強調從中國與歐美經驗，重症病患需要呼吸治療，更嚴重可能要用到葉克膜，若未提前部署準備可能提高死亡率，因此市府提前盤整相關資源與人員，萬一重症病患增加，就可提高收治能力，「超前部署讓醫療體系更為穩妥」。

衛生局也邀來衛福部桃園醫院感染科醫師陳正斌及敏盛綜合醫院呼吸治療師魏靖亭針對嚴重特殊傳染性肺炎病程、呼吸器使用適應症及呼吸器操作進行解說。

陳正斌說，目前台灣確診新冠肺炎病患，主要還是以「支持性」療法為主，支持性療法是針對一些目前還沒有有效對抗病原微生物的藥物時，只能靠患者本身免疫力來對抗病原，以目前治療經驗來看，大部分肺部感染問題經過治療後肺功能皆有恢復，但是病程較緩慢，臨床出現呼吸困難病患，就要考慮給予氧氣，或以人工呼吸器來協助換氣來維持肺部功能。

陳也說，新冠肺炎傳染力特別強，不少病患沒有特殊症狀，甚至沒有發燒等明顯表徵，若為重症病患就需要使用呼吸器，對醫護人員來說最危險的是插管當下，因過去SARS期間，就曾有醫師遭到飛沫感染，因此高規格呼吸治療與防護裝備格外重要。

擔任呼吸治療師6年的魏靖亭也示範操作呼吸治療等相關設備，他說，新冠肺炎插管病人使用呼吸器時間漫長，當病人氧氣不足要插管時，會同醫師、呼吸治療師與護理人員一同操作，「這時就是我們醫護人員最懼怕的時候」，因為呼吸道勢必被打開，呼吸道入口對醫護人員而言就是親臨新冠肺炎病毒，可說是在危險的狀況下執行插管。

魏靖亭說，運用內管插入病人肺部後，再接上加護型呼吸器，這套設備也採用最高規格的過濾器，可直接阻擋病毒不進入大氣當中，另也運用封閉式抽痰管可直接在管內抽痰，不須斷開管子抽痰，確保醫療環境安全，呼吸治療師採全天候3班輪班，定期察看病人狀況去調整呼吸器參數，陪伴病人對抗病毒。

「面對新冠肺炎病毒，呼吸器的供應很重要！」魏也說，對重症病人而言，若來到醫院發現呼吸器不足就得面臨轉院，可能增加風險，因此感謝衛生局及早整備盤點確認各家醫院資源，讓病人能及早接受插管治療。

桃園市衛生局長王文彥也認為，「氧氣治療是戰勝新冠肺炎成功的重要因素」，因此桃園市超前部署，確認轄內醫療氧氣製造商3家、呼吸器863台、內科醫師762人、呼吸治療師238人，每間醫院都配合調度，合力協助提高呼吸治療成功比例，若之後真的面臨器材不夠，相信就會全國調度支援，地方全國一條心對抗新冠肺炎。

擔任呼吸治療師6年的魏靖亭也示範操作呼吸治療等相關設備。記者張裕珍／攝影
擔任呼吸治療師6年的魏靖亭也示範操作呼吸治療等相關設備。記者張裕珍／攝影
新冠肺炎全球大流行，確診者約有5％到10％屬於嚴重肺炎和重症者，仰賴呼吸器供氧救命，桃園市政府衛生局提前部署，盤點全市醫療院所有863台呼吸器及238名呼吸治療師一同抗疫。記者張裕珍／攝影
新冠肺炎全球大流行，確診者約有5％到10％屬於嚴重肺炎和重症者，仰賴呼吸器供氧救命，桃園市政府衛生局提前部署，盤點全市醫療院所有863台呼吸器及238名呼吸治療師一同抗疫。記者張裕珍／攝影

新冠肺炎 衛生局 醫護人員

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