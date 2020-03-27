桃園確診增至25例 4例重症治療中

新冠肺炎持續延燒，依據疾管署傳染病統計資料查詢系統，全台確診252例，桃園市再新增1例至25例，桃園市衛生局指出，近日新增案例以境外移入為主，目前25例有10例本土、15例境外移入，其中有4例為重症病患，都在負壓隔離病房積極救治中。

昨天桃園市確診24例，今天增至25例，新增的1例為境外移入個案，為疾管署公布的確診個案列表的案237，該個案為五十多歲男子，有多國旅遊史，2月19日到3月19日曾到過美國、聖地牙哥、智利、南極、阿根廷、卡達等國家，並自泰國轉機返台。

該名男子返台後隨即接受居家檢疫，21日時發病，有肌肉痠痛、頭痛等症狀，衛生單位23日獲報，經採檢陽性於25日確診，目前已經送至負壓隔離病房治療當中。

桃園市衛生局指出，最近確診病患以境外移入個案為主，都有明確旅遊史，至於日前轄內一間養護機構護理師確診，為本土個案，仍尚未確認感染源，不過好消息是可能接觸的81名住民、工作人員經遷出居家隔離，一採皆為陰性，不須二採，目前持續監測每個人的健康狀況都正常，預計4月4日解除隔離，將會全數移回原本養護機構。