男子北上工作不順在外流浪 警協助返家
屏東26歲陳姓男子昨天下午1點30分獨自坐在台7線7公里處，桃園市大溪警分局三層派出所員警黃秦高、官茹巡邏經過發現有異察看，查詢得知他是失蹤人口，因陳的臉色蒼白疑有體力不支狀況，立即將他送醫，同時聯絡家屬前來，家人隨即從屏東北上帶回男子，也感謝警方協助。
三層派出所長佘世國表示，陳姓男子3月初告知家人要到北部找工作，先後在新竹、桃園地區網咖、餐廳謀職，因一直找不著滿意的工作，後來到大溪投靠朋友也不如意，這幾天就四處遊蕩，致盤纏用盡，但沒臉跟家人連繫。
警方表示，日前就曾發現那名男子遊走台七線百吉隧道附近，當時認為可能是登山遊客不以為意，昨天再見他坐在路旁體態明顯有異，於是上前關心，發現陳是失蹤人口，當時他疑因長時間未進食致體力不濟臉色蒼白，警方先將男子護送就醫，經醫院檢查無礙後，帶回所內提供飲水、熱食，並聯絡家屬前來帶回。
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