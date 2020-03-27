Gogoro捐桃市40輛電動機車 加推全台醫護人員購車95折

台灣電動機車龍頭Gogoro協助防疫工作，今天捐贈40輛Gogoro車輛給桃園市政府，提供市府作為第一線防疫人員訪視居家檢疫、隔離者的代步需求，另也同步宣布將在4到5月推出醫護人員購車專案，全車系車價95折，由於以往Gogoro電動機車皆為不二價，此次也是Gogoro首次推出購車專案，也盼拋磚引玉，希望能有更多企業響應。

今天記者會在桃園市政府綜合會議廳舉行，Gogoro展示2輛Gogoro車款，宣布將提供40輛智慧雙輪給桃園市政府、龜山區公所統籌運用於防疫服務，協助第一線防疫人員掌握隔離民眾動向，以及配送三餐、收垃圾與採買物資等日常事務，系統也會設定讓防疫人員免費換電，市府鄭文燦出席受贈典禮，致贈感謝狀給Gogoro執行長陸學森。

鄭文燦說，Gogoro是台灣電動機車領導品牌，去年生產14萬5678輛機車，市佔率很高，去年也在桃園等城市推出Goshare共享機車服務，很受好評，有鑒於居家檢疫人數激增，桃園市目前五千多人，由於每天持續增加，預估之後最高峰將達到七千多人，Gogoro捐贈電動機車，市府將提供給第一線人員作為防疫訪視、代步運用。

陸學森表示，全民防疫期間，政府除了防疫政策並紓困振興各行各業，Gogoro從桃園發跡，重要的研發與生產基地都在桃園，身為企業也要為防疫盡綿薄之力，因此捐贈40輛電動機車給市府運用，希望能讓第一線的防疫英雄能夠更便利行動，至於待防疫期間過後，40輛車也交由市府全權運用。