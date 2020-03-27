Gogoro捐桃市40輛電動機車 加推全台醫護人員購車95折
台灣電動機車龍頭Gogoro協助防疫工作，今天捐贈40輛Gogoro車輛給桃園市政府，提供市府作為第一線防疫人員訪視居家檢疫、隔離者的代步需求，另也同步宣布將在4到5月推出醫護人員購車專案，全車系車價95折，由於以往Gogoro電動機車皆為不二價，此次也是Gogoro首次推出購車專案，也盼拋磚引玉，希望能有更多企業響應。
今天記者會在桃園市政府綜合會議廳舉行，Gogoro展示2輛Gogoro車款，宣布將提供40輛智慧雙輪給桃園市政府、龜山區公所統籌運用於防疫服務，協助第一線防疫人員掌握隔離民眾動向，以及配送三餐、收垃圾與採買物資等日常事務，系統也會設定讓防疫人員免費換電，市府鄭文燦出席受贈典禮，致贈感謝狀給Gogoro執行長陸學森。
鄭文燦說，Gogoro是台灣電動機車領導品牌，去年生產14萬5678輛機車，市佔率很高，去年也在桃園等城市推出Goshare共享機車服務，很受好評，有鑒於居家檢疫人數激增，桃園市目前五千多人，由於每天持續增加，預估之後最高峰將達到七千多人，Gogoro捐贈電動機車，市府將提供給第一線人員作為防疫訪視、代步運用。
陸學森表示，全民防疫期間，政府除了防疫政策並紓困振興各行各業，Gogoro從桃園發跡，重要的研發與生產基地都在桃園，身為企業也要為防疫盡綿薄之力，因此捐贈40輛電動機車給市府運用，希望能讓第一線的防疫英雄能夠更便利行動，至於待防疫期間過後，40輛車也交由市府全權運用。
產品長彭明義也說，防疫期間所有醫護人員犧牲奉獻，Gogoro也將在4月1日至5月31日推出醫護人員購車優惠，全台醫護人員只要攜帶醫療相關機構就業證明或醫療相關就業執照證明到門市，可享Gogoro全車系購車95折優惠，此專案也是希望能解決醫護人員往返住家、醫院的交通需求，更為乾淨、安全、環保，陪伴大家挺過疫情。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言