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不因疫情攪局「停飛」 為恭遠端視訊會議扮好雁首

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
頭份為恭醫院配合健保署合作成立「雁行醫療照護團隊」，院方最近以遠端視訊會議宣導有關防疫、轉診等應變措施，不受疫情影響持續扮演雁首角色。圖／為恭醫院提供
頭份為恭醫院配合健保署合作成立「雁行醫療照護團隊」，院方最近以遠端視訊會議宣導有關防疫、轉診等應變措施，不受疫情影響持續扮演雁首角色。圖／為恭醫院提供

苗栗縣頭份市為恭紀念醫院配合健保署「分級醫療雁行計畫政策」，連結全縣88家醫療院所合作成立「雁行醫療照護團隊」，近來雖面臨新冠肺炎疫情，但「雁行不停飛」，院方最近以遠端視訊會議方式宣導有關防疫、轉診等應變措施，不受疫情影響持續扮演雁首角色。

為恭醫院指出，院方扮演大雁角色帶領團隊，每季固定舉辦會議討論執行的成效與提案，此次遇上新冠肺炎疫情「攪局」，因此3月24日的團隊會議運用智慧科技，以遠端視訊方式舉行，減少醫護人員集中開會的接觸率，保障醫護人員健康，期使他們能在第一線為民眾做最好的健康守護。

這次會議，為恭大雁邀請感染科醫師張恩本及團隊人員，宣導基層醫療院所防疫措施、TOCC調查、旅遊史查詢，並介紹醫院的防疫感控應變措施等，還有發現疑似個案，與團隊合作的方式；期望從基層醫療院所到醫院能有「一條龍」的服務，周全轉診綠色通道服務，也讓轉診民眾安心，降低受武漢肺炎疫情影響的疑慮。

為恭醫院指出，院方將持續全力投入防疫，保護社區民眾的身心健康；呼籲鄉親防疫期間配合政府及醫院防疫政策，記得勤洗手、減少出入人潮擁擠處，非必要應盡可能避免到醫院探病，多利用電話或視訊關心，共同維護病人及訪客健康。

為恭醫院院長陳振文表示，目前雖面臨新冠肺炎疫情，但「雁行不停飛、分級醫療不打烊」，為恭將繼續扮演雁首角色，帶領雁行醫療照護團隊，讓雁行足跡遍及苗栗各鄉鎮，共同推動縣民眾預防保健、醫療照護、長期照護，並以全人照護理念提供以人為本，跨機關、跨院所、跨專業的整合照護。

頭份為恭醫院配合健保署合作成立「雁行醫療照護團隊」，院方最近以遠端視訊會議宣導有關防疫、轉診等應變措施，不受疫情影響持續扮演雁首角色。圖／為恭醫院提供
頭份為恭醫院配合健保署合作成立「雁行醫療照護團隊」，院方最近以遠端視訊會議宣導有關防疫、轉診等應變措施，不受疫情影響持續扮演雁首角色。圖／為恭醫院提供

新冠肺炎 疫情 醫護人員

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