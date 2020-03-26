讓思考變好玩 新創哲學家創意翻轉哲學　

桃園市青年事務局青創指揮部輔導的新創團隊「哲學新媒體」，結合了哲學專業與網路新媒體，設立哲學交流網站，分享報導、文章、影片，也進入各高中及大學，以遊戲等的方式，推廣哲學教育，將看似抽象玄妙的哲學思考帶入日常生活，希望讓更多人了解到哲思的樂趣。

哲學新媒體公司起源於太陽花學運後台灣社會有思想活化的哲學需求，一群志同道合的朋友著手整合哲學社群與人才，設立哲學內容網站作為交流平台，並於105年正式成立，由具有哲學背景的執行長鄭凱元、執行秘書邱獻儀與工程師鄭富源三人共同創辦經營。

尋求創業資源的路上認識青年局資源，於106年進駐青創指揮部，期間透過青創指揮部提供產官學資源鏈結，順利與國教署生命教育中心、中原大學通識中心合作授課推廣哲學教育。更在去年底榮獲桃園市府教育局頒發的「社會教育貢獻獎」。

邱獻儀說，團隊主要以推廣高中、大學哲學教育為主，推廣初期，發現授課內容和用語太抽象與論證的節奏太快，學生大多跟不上，因此從「學院模式」調整為「哲學普及」模式，用更多舉例和淺顯易懂的用語來上課。授課期間也發現大多學生們著重背誦學習，不擅長思考，而在講師的帶領下，以對話學習後才發現自己思考的樂趣。

團隊不僅進入校園分享哲學的樂趣，團隊更開發出哲學桌遊，讓參與者透過遊戲，體會哲思的樂趣，進一步認識獨立思考的重要性，培養思辯與邏輯能力，期待大眾能將這些生活化的課程內容進一步運用於自我的人生實踐中。

緊接著今年度第一季也將於固有的平台上推出集資訂閱活動，透過客製化的學習內容，讓平台用戶從中發現更多課本沒教的事。