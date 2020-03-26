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視察抗疫製藥流程 鄭文燦盼防疫國家隊成形

中央社 / 桃園26日電
桃園市長鄭文燦今日表示，新冠肺炎疫情延燒，加上桃園又有機場、醫療院所等重點防疫地區，醫療後送的勤務作業都需交由消防局同仁支援，這段期間消防同仁相當辛苦，他說，將要增購2千件防護衣備用。記者陳夢茹／攝影
桃園市長鄭文燦今日表示，新冠肺炎疫情延燒，加上桃園又有機場、醫療院所等重點防疫地區，醫療後送的勤務作業都需交由消防局同仁支援，這段期間消防同仁相當辛苦，他說，將要增購2千件防護衣備用。記者陳夢茹／攝影

桃園市長鄭文燦今天下午率市府團隊，到桃園市藥品製造商台耀化學股份有限公司，視察抗疫製藥流程，他希望政府協助公司取得原料及專利授權，讓新冠肺炎疫情的防疫國家隊成形。

鄭文燦說，日前台北榮民總醫院與陽明及交通大學合組防疫聯盟，並與桃園市的台耀化學股份有限公司合作。台耀化學已經可以生產瑞德西韋的純化藥物，目前正在跟時間賽跑，希望能夠至少做出純化一公斤以上的原料藥，供給新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的病患使用。

鄭文燦指出，新藥的開發成本及製程的原料就要花費新台幣數千萬元，台耀化學已經先行購置，目前正在進行後段製程，市府支持台耀化學盡快把瑞德西韋的藥物開發完成，自己也會向中央各部會反應。

鄭文燦說，現在中央研究院可以在實驗室做出純化程度很高的藥物，但若要量產仍需仰賴民間藥廠，也希望這重要的里程碑能夠得到政府支持，讓這次疫情的防疫國家隊能夠成形。他也期望防疫國家隊整合政府及民間力量，讓篩檢試劑、藥物還有疫苗的開發時間能夠縮短，以因應疫情需求。

台耀化學公司執行長楊志平表示，公司擁有低溫可控制到零下80度的生產設備，根據計算，一公斤大概可治療1000個病人，雖然希望國家永遠用不到這批原料藥，但在需要時希望能夠準備好，並以戰備存糧的概念來做這件事，也希望政府可在專利授權部分提供協助。

桃園市政府經濟發展局表示，台耀化學公司是台灣原料藥大廠，也是國內少數擁有超低溫設備的公司，具有短時間內量產藥物的潛力，目前已與供應商確認瑞德西韋的原料供應鏈，預計可在半個月內合成10公克、一個月內合成100公克，預估未來年產量可達百公斤，每月最高可供約2萬名病患的治療需求。

鄭文燦 疫情 瑞德西韋

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