欠費大戶車輛今法拍 執行官：民眾等二次拍賣搶便宜

法務部行政執行署桃園分署受宜蘭分署囑託，去年7月26日晚間會同高速公路局、公路總局台北市區監理所基隆監理站及國道公路警察局與龜山警分局，聯合查扣ETC欠費大戶，桃園市龜山區某貨運公司名下的4輛曳引車、2輛營運半拖車，今早於高公局北區養護工程分局中壢段廣場進行第一次拍賣，6件拍賣標的僅2件賣出，其中，第5標商營貨櫃曳引車頭，以起標18萬，91萬得標。

執行官黃有文表示，動產拍賣共有二次拍賣的機會，依強制執行法第70條，拍賣若有設定底價，第一次拍賣須達底價金額，且為最高金額才算得標，第二次拍賣則達底價一半，且為最高金額即可得標。因此在實務上，許多民眾都會等第二次拍賣再出手搶便宜。今天拍賣物並未標售完畢，預計4月中，還會再進行第二次拍賣。

若第二次還是沒有拍定，經高工局認定有拍賣必要，仍可再舉辦下一輪（2次），直到賣掉為止。至於如何認定，如此次拍賣車輛較受爭議，高工局為了不讓該車輛繼續行駛，也不願意一直保管，就會選擇繼續拍賣。但也曾有一直賣不出去的拍賣品，常見的情形為物品老舊，如電子產品放太久變得沒有價值，這時候就會返還給義物人。

設不設底價也有學問，黃有文指出，現行動產法拍制度一大漏洞。他說，動產法拍若設定底價，民眾可藉由第一次拍賣試探底價，第二次拍賣時依法只要喊價達底價一半且為最高金額即可得標，達標門檻太低。

另外，黃有文補出說明，為防止拍賣物遭流標，拍賣官依法可依經鑑價後得出的底價為基準，定保證金，並在拍賣前向投標者收取。但由於保證金通常設定為底價的2成金額，民眾常可藉由保證金推算出底價，因此自己不太設保證金。