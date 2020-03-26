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一同度過防疫期! 竹市公立運動場館閉館14天

中央社 / 新竹市26日電

新竹市政府今天宣布，疫情嚴峻，全市公立運動場館閉館14天，有新科國民運動中心、竹光國民運動中心、市立體育館及多功能競技館共4間運動場館，及南寮溫水游泳池與香山第2游泳池。

市長林智堅表示，新冠肺炎疫情延燒，為落實防疫工作、避免人群聚集增加群聚感染的風險，已要求市府管理的運動場館閉館14天，盼民眾體諒，一同度過防疫期。

教育處指出，市府管轄共4間運動場館，有新科、竹光國民運動中心、市立體育館、多功能競技館，還有香山與南寮游泳池，已要求自28起閉館14天，停業期間除場地借用取消外，國民運動中心會員權益均不受影響，會員期間自動向後延長14天。

另外，市府管轄的7處體育場地，如虎林棒球場、府後網球場、香山運動場等，因屬戶外照常開放。

林智堅呼籲，民間企業加入防疫行列，建議游泳池、健身房等業者自主停業，必要營業時段也務必加強落實防疫措施與實名登記。

體育 疫情 林智堅

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