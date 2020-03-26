桃園市成立防疫消毒大隊 即起消毒公共場所環境

新冠肺炎疫情延燒，環保署前天開會要求各縣市環保局成立防疫消毒大隊，桃園市環保局組織124名人員、33台消毒車與58部背負式消毒機，今起展開全市公共場域環境消毒工作，包括民眾出入頻繁的火車站、商圈學校等戶外公共場所，確保環境安全。

市長鄭文燦說，新冠肺炎主要透過飛沫跟接觸傳染，所以防疫不二法門，除了落實人員自主健康管理與勤洗手外，可能接觸的地區環境消毒也非常重要，桃園市防疫消毒一直是採超前部署方式來進行，環保局的防疫消毒大隊早在1月底就開始訓練，2月份就陸續進行高中職以下開學前的學校消毒、市場以及社區照顧關懷據點的消毒工作。

市府環保局指出，目前環保局成立的桃園市防疫消毒大隊已經準備好了，共有124位人員配置有33台消毒車以及58部背負式的消毒機，即日起進行人潮眾多處包含交通場站、百貨商圈以及機關學校的戶外地區預防性防疫消毒作業，確保環境安全。

不過，大隊主要針對戶外地區的環境消毒外，環保局強調，各機構室內地方還是要靠各機構內人員自主來做清潔跟消毒，尤其是民眾常會接觸的地方例如扶手、門把、電梯按鈕跟桌椅等都是清潔消毒的重點，落實內外共同齊消毒才能有效預防接觸傳染。