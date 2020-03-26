在家讀書防疫 桃市圖書館借冊數增13萬本

受新冠肺炎疫情影響，桃園市圖書館進館人次與去年同期比較銳減31萬人，不過借閱冊數則增加約13萬本。桃園市立圖書館總館表示，因疫情延燒，許多民眾選擇一次多借點書，待在家中防疫，一次性大量借書情形變多，每館皆設有一台以上的圖書除菌機可供民眾使用，此外，電子資源書籍也越來越受青睞，借閱人數也攀升不少。

據桃園市立圖書館統計，今年與去年相較，在1月份至3月25日期間，去年進館人次約為232萬，今年約為201萬；不過借閱冊數去年約有125萬冊，今年提高至138萬。桃園市立圖書館指出，受疫情影響及政策宣導影響，進館人次較去年同期明顯銳減，許多民眾選擇在家中休息、減少到外頭與人接觸，目前每日約少100人入館，民眾進館一次大量借書，讓借閱冊數量提升不少。

現今疫情持續延燒，民眾連去圖書館借書都會擔憂，桃園市立圖書館說，只需有桃園市立圖書館的借閱證或在網路辦證經審核後，皆可使用電子資源整合平台，電子資源計有5萬3千件，租賃電子書及有聲書計17萬9千件，包括電子書、報章雜誌，甚至聽音樂、學外語、看繪本，資源豐富。

為鼓勵民眾多加使用線上資源，避免出門到館，桃園市立圖書館自2月開始加強宣傳電子資源使用，電子書的借閱冊數也大幅攀升，去年1月份至3月25日間僅借出8262冊，今年則大幅提高到約1萬7千冊。