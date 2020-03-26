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苗栗超前部署 全縣15家醫院成為社區採檢點

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣因應未來疫情超前部署縣內15家醫院作為社區採檢點，最近已完成採檢醫院輔導查核。圖／苗栗縣衛生局提供
苗栗縣因應未來疫情超前部署縣內15家醫院作為社區採檢點，最近已完成採檢醫院輔導查核。圖／苗栗縣衛生局提供

苗栗縣今天新增1名新冠肺炎確診個案，全縣累計3名確診都是境外移入案例，縣衛生局因應疫情發展，為防範未來可能出現的社區感染，現已規畫將全縣15家醫院超前部署為社區採檢點，最近並完成整備及查核作業。

苗栗縣衛生局指出，為避免發生防疫漏洞，衛生局致力落實醫院照顧服務員 (俗稱看護)的管理措施，另外也針對指定社區設置採檢院所的規畫，特別聘請醫院感染防治專家協同衛生局稽查人員，3月19至25日針對縣內15家醫院執行實地輔導查核，檢核院所是否落實TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、是否群聚)調查及健康管理。

這次稽查重點包括醫院照顧服務員管理及採檢點整備；在醫院照顧服務員管理措施共有4項，包括陪病及探病管理規定、醫院照顧服務員防疫機制建置、醫院照顧服務員健康監測與管理、醫院照顧服務員感染管制教育訓練，未來並將不定期執行查核。

衛生局醫政科指出，衛生局因應未來疫情展開超前部署，現已規畫縣內15家醫院作為社區採檢點，採檢點具備的條件包括具有獨立採檢空間及採檢器具、正確穿戴個人防護裝備及落實相關執行細節。

近來進行的查核及輔導過程，由醫院感染防治專家協助輔導醫療人員穿著個人防護裝備及採檢過程、設置動線是否安全等項目，因應未來如需擴大採檢量能，預先進行超前部署整備。

這項整備作業盼未來能減輕縣內急救責任醫院的採檢負擔，同時透過分流、分區域、就近採檢方式進行，以提升整體檢疫量能。

衛生局張蕊仙局長強調，疫情瞬息萬變不可輕忽，為避免發生群聚感染耗損醫療人員，衛生局會落實醫院防疫機制稽查，呼籲縣民齊心合作，守護苗栗縣民健康平安。

苗栗縣因應未來疫情超前部署縣內15家醫院作為社區採檢點，最近已完成採檢醫院輔導查核。圖／苗栗縣衛生局提供
苗栗縣因應未來疫情超前部署縣內15家醫院作為社區採檢點，最近已完成採檢醫院輔導查核。圖／苗栗縣衛生局提供
苗栗縣因應未來疫情超前部署縣內15家醫院作為社區採檢點，最近已完成採檢醫院輔導查核。圖／苗栗縣衛生局提供
苗栗縣因應未來疫情超前部署縣內15家醫院作為社區採檢點，最近已完成採檢醫院輔導查核。圖／苗栗縣衛生局提供
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衛生局 疫情 苗栗縣

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