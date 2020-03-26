血庫庫存持續下探 桃市議員號召挽袖捐血

受新冠肺炎疫情影響，民眾減少出門，也讓全台各地血庫拉警報，新竹捐血中心除了B型維持正常庫存之外，其餘A、O與AB型庫存都不到7天，亮起黃色警示燈號，桃園市議員黃家齊今天號召陽明籃球推廣協會好友與多名里長一起挽袖捐熱血，他也實地發現「捐血站幾乎都沒什麼人」，希望有捐血習慣者防疫也要做公益繼續定期捐血。

黃家齊一行人今天到桃園捐血站捐血，自己捐了一袋250CC，同行的還有陽明籃球推廣協會成員、中正里長賴莉莉、中成里長姜明月、文中里長陳武卿一起挽袖捐血一共廿多人挽袖捐熱血，他說自己是第6次捐血，也希望養成定期捐血習慣，挹注血庫。

黃也提到，因應防疫，捐血站工作人員都全程戴口罩，也落實捐血人量體溫及手部消毒、健康問診等，而且捐血站通風且消毒措施完善，能確保捐血人在安全環境中完成捐血，希望民眾都能放心到站捐血，捐血站也歡迎民眾個別前往捐血，避免群聚。

「防疫如作戰，前線打仗不能缺少彈藥！」黃家齊也認為，防疫期間醫護人員都相當辛苦，但前線打仗不能缺少彈藥，血液就是彈藥，他呼籲大家支援前線，「防疫也要做公益，希望能籍此拋磚引玉，鼓勵更多的人出來捐血。」