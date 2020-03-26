郭台銘捐416套防護衣給桃園市府 鄭文燦讚「及時雨」

鴻海科技集團、永齡教育慈善基金會創辦人郭台銘捐贈416套全身防護衣給桃園市政府，今由永齡副執行長蔡沁瑜代表捐贈，桃園市長鄭文燦上午主持防疫會議說，郭台銘贈送防疫物資是及時雨，市府感激會善加使用，衛生局也說，全市防護衣僅剩1個月存量，獲贈416套幫助很大。

鄭文燦說，過去永齡持續推動健康大數據、健康照護產業，也曾捐贈市府「H2U健康ATM」檢測儀器，作為測血壓用途，而防護衣在醫療院所及消防救護後送工作使用量大，永齡捐贈的防疫物資是「及時雨」，市府會多加善用。

桃園市衛生局長王文彥提到，全市現在外科口罩、N95口罩存量都還有約3個月、防護衣大約僅有一個月的存量，相對短缺，因此這次獲贈400多套防護衣對醫護、消防人員很有助益；王也說，盤整本市隔離醫院及應變醫院收治量能、防疫物資，及呼吸治療師與呼吸器數量，目前尚且充足。