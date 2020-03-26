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鄭文燦：不論武漢包機形式 防疫優先且須符規範

中央社 / 桃園26日電

桃園市長鄭文燦今天表示，不管（武漢）包機模式如何，只要進機場，所有後送方式一定要符合規範，包括必要採檢及隔離，相信政府會以防疫優先角度處理。

海峽交流基金會稍早說，已請中華航空股份有限公司協助，指定上海2班次航班，協助滯留湖北台灣民眾返國，今天受理並協助乘客統一訂位。

鄭文燦前往桃園國際機場第2航廈慰勞機場防疫車隊及航空公司人員並接受媒體聯訪表示，防疫第一線工作人員，包含醫護、航空公司機組員與交通運輸業人員等，都要注重自身健康管理，希望國民給予最大支持。他們提供許多服務，不管哪個類型服務人員，都應獲支持。

他說，新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，近期國籍航空公司營收銳減，據他了解，行政院將有專案處理，桃園市政府將蒐集、彙整相關意見，研擬紓困方案，協助航空業紓困及振興經濟，做為航空相關產業後盾。

鄭文燦表示，感謝桃機防疫車隊、航空公司機組員及地勤人員等，提供旅客必要交通服務時，重視自身健康管理，保護自己及旅客安全。

鄭文燦 機場 健康管理

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