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竹市4運動場館、2泳池封館14天 會員權益不影響

聯合報 / 記者黃瑞典王駿杰／新竹即時報導
新竹市竹光等4間運動場館及2間游泳池28日起封館14天。圖／聯合報系資料照片
新竹市竹光等4間運動場館及2間游泳池28日起封館14天。圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情升溫，新竹市政府今天宣布28日起，全市公立運動場館閉館14天，包括新科國民運動中心、竹光國民運動中心、市立體育館及多功能競技館共4間運動場館，還有南寮溫水游泳池與香山第2游泳池。

市長林智堅指出，因應新冠肺炎疫情日漸升溫，為落實防疫工作、避免人群聚集增加群聚感染的風險，已要求市府管理的運動場館閉館14天，造成民眾的不便，仍請見諒。

市府教育處指出，市府管轄共有4間運動場館，包括新科、竹光國民運動中心、市立體育館、多功能競技館，還有香山與南寮游泳池，已要求自28起閉館14天，停業期間除場地借用取消外，國民運動中心會員權益均不受影響，會員期間自動向後延長14天。

另外，尚有7處市府管轄的體育場地，如虎林棒球場、府後網球場、香山運動場等，因屬戶外照常開放。

市府也呼籲民間企業加入防疫行列，建議游泳池、健身房等業者自主停業，必要營業時段也務必加強落實防疫措施與實名登記。

新竹市竹光等4間運動場館及2間游泳池28日起封館14天。圖／市府提供
新竹市竹光等4間運動場館及2間游泳池28日起封館14天。圖／市府提供
新竹市竹光等4間運動場館及2間游泳池28日起封館14天。圖／市府提供
新竹市竹光等4間運動場館及2間游泳池28日起封館14天。圖／市府提供

新冠肺炎 體育 疫情

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