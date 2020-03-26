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國中旁公園工地施工超吵擾上課 師生怨「誰來救我們」

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市政府在平鎮區進行乙未保台紀念公園與地下停車場興建工程，預計年底完工，由於近月施工聲音大，緊鄰的平興國中師生飽受噪音困擾，紛紛向民代陳情。圖／市議員舒翠玲提供
桃園市政府在平鎮區進行乙未保台紀念公園與地下停車場興建工程，預計年底完工，由於近月施工聲音大，緊鄰的平興國中師生飽受噪音困擾，紛紛向民代陳情。圖／市議員舒翠玲提供

桃園市政府在平鎮區進行乙未保台紀念公園與地下停車場興建工程，預計年底完工，由於近月施工聲音吵雜，緊鄰的平興國中師生飽受噪音困擾，國中老師自行拍片蒐證「施工吵到講話都要用吼的」，分貝計逾83.6早超標，市議員舒翠玲、黃敬平今天在議會播放蒐證影片，舒還發現廠商在工地違法使用破碎機，若再有違法要局長下台負責。

市府工務局長賴宇亭答詢表示，因爲施工廠商在進行地下室工程碎石或出土作業發出的聲響，因深度達7、8公尺，地下結構都是大石頭須破碎處理，會協調廠商改為假日或晚上施工；至於廠商違法在工地進行碎土處理，他也當場回應會要求廠商改善。

乙未保台紀念公園與地下停車場興建工程在去年3月開工，工程總經費4億餘元，目前正在開挖地下停車場，由於從去年底開始工地施工聲音超大，緊鄰的平興國中與附設幼兒園都被吵到不能上課，市議員舒翠玲、黃敬平等人都頻接獲老師、家長陳情。

舒翠玲今天在議事堂播放影片，老師在影片中痛陳與學校僅一牆之隔的工地施工聲音太大「幾乎都只能用吼的對談」，但向學校、市府陳情多次無下文，直言嘈雜聲音已經持續好幾個月，人與人之間對談都有問題，何況是要上課，「誰能來救救我們？」

舒翠玲追問賴宇亭「這是什麼聲音？」賴說，應是地下室工程碎石或出土聲音，舒進一步表示，工程好幾個月都還沒出土完畢，噪音從學生上學到放學幾乎都未停過，「大家耳鳴頭痛，老師也教書教到喉嚨痛」，尤其國中生血氣方剛，也被噪音搞到易怒、急躁、消化不良，尤其會考在即，再這樣吵下去，家長遲早有天到市府丟雞蛋。

市議員黃敬平說，針對此事已有辦過會勘，當時就有要求施工廠商與工務局注意環保噪音，當時雖有允諾改善，但卻屢勸不聽，國中內還有附設非營利幼兒園，也有家長陳情就讀幼兒園的孩子回家抱怨「午休睡不著覺」，證明施工已嚴重影響校園生活。

黃敬平說，他有向環保局請教，學校屬於第二類噪音管制區，分貝數應該在62分貝以下，但國中老師自行測量分貝數已經高達83.6，但工地頻頻傳出如機關槍般吵雜聲響，難怪老師受不了，孩子也在抱怨午休睡不著，他要求工務局調整施工時間，還給學校一個能安心上課的校園環境。

舒翠玲接著加碼質詢，表示桃園市土石方管理自治條例，規定不得在工地現場進行破碎分解的動作，只能夠在合法的收容處理場所才可以進行，此工地行為已經明顯違法，她也要求工務局長賴宇亭，明天開始如果再有這種行為，應要辭職下台謝罪。

桃園市政府在平鎮區進行乙未保台紀念公園與地下停車場興建工程，預計年底完工，由於近月施工聲音大，緊鄰的平興國中師生飽受噪音困擾，紛紛向民代陳情。圖／市議員舒翠玲提供
桃園市政府在平鎮區進行乙未保台紀念公園與地下停車場興建工程，預計年底完工，由於近月施工聲音大，緊鄰的平興國中師生飽受噪音困擾，紛紛向民代陳情。圖／市議員舒翠玲提供
桃園市政府在平鎮區進行乙未保台紀念公園與地下停車場興建工程，預計年底完工，由於近月施工聲音大，緊鄰的平興國中師生飽受噪音困擾，紛紛向民代陳情。圖／市議員舒翠玲提供
桃園市政府在平鎮區進行乙未保台紀念公園與地下停車場興建工程，預計年底完工，由於近月施工聲音大，緊鄰的平興國中師生飽受噪音困擾，紛紛向民代陳情。圖／市議員舒翠玲提供
桃園市政府在平鎮區進行乙未保台紀念公園與地下停車場興建工程，預計年底完工，由於近月施工聲音大，緊鄰的平興國中師生飽受噪音困擾，自行測量分貝超標。圖／市議員黃敬平提供
桃園市政府在平鎮區進行乙未保台紀念公園與地下停車場興建工程，預計年底完工，由於近月施工聲音大，緊鄰的平興國中師生飽受噪音困擾，自行測量分貝超標。圖／市議員黃敬平提供

噪音 幼兒園 停車場

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