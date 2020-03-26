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竹市府推出新冠肺炎防疫專區網站 防疫攻略一把抓

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市政府推出新冠肺炎防疫專區網站，針對居家隔離、檢疫者及家人、照顧者、一般民眾整理出防疫攻略懶人包。圖／市府提供
新竹市政府推出新冠肺炎防疫專區網站，針對居家隔離、檢疫者及家人、照顧者、一般民眾整理出防疫攻略懶人包。圖／市府提供

新竹市政府推出新冠肺炎防疫專區網站，針對居家隔離、檢疫者及家人、照顧者、一般民眾整理出防疫攻略懶人包，提供居家關懷包、通訊診療、防疫旅館、防疫補償金等資訊，盼提供完整資訊讓民眾依循，共同落實防疫工作。

市府持續超前部署，針對檢疫、隔離民眾的防疫旅館、居家關懷包或針對企業的紓困振興方案等都已上線，因資訊每日發布，若未能即時掌握，很容易錯過重要訊息。

市府指出，為了讓市民在最短時間內找到相關資訊，因此成立新冠肺炎防疫專區網站，將防疫資訊分類整理，資訊會每日更新，提供民眾最新的資訊。

居家隔離、檢疫專區，提供通訊診療、居家關懷包、防疫旅館、防疫補償金的必要資訊；家人、照顧者專區則有我OK我來住家屬住宿旅館優惠方案、因照顧而請假也能夠申請補償金等資訊。

一般民眾市府也提供完整防疫指南，包括口罩怎麼買？實名制2.0是甚麼？及3+5產業紓困振興方案、人民團體防疫守則、外籍移工防疫措施，也教民眾調配消毒水。

市府指出，市府早已成立居家關懷中心，若透過防疫專區網站 https://hsinchucovid.wixsite.com/covid-19 查詢資訊後仍有疑問，可撥打專線03-5266016洽詢，一般民眾則打1999專線詢問各項政策與服務。

新冠肺炎 補償金 新竹

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