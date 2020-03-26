快訊

NBA受疫情重擊 2021薪資上限恐雪崩式暴跌

直播／我今日新增17例確診 15例境外、2例本土累計252例

竹市加碼補貼藝文團體 實際行動力挺在地藝文界

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
為因應新冠肺炎對國內藝文產業衝擊，除文化部所訂定的紓困振興辦法，新竹市政府近期也推出一系列加碼措施。圖／新竹市政府提供
為因應新冠肺炎對國內藝文產業衝擊，除文化部所訂定的紓困振興辦法，新竹市政府近期也推出一系列加碼措施。圖／新竹市政府提供

為因應新冠肺炎對國內藝文產業衝擊，新竹市政府近期推出一系列加碼措施，包括提供表演藝術工作者參加紙風車劇團線上劇場計畫的「生存獎勵金」補貼、委外藝文場館契約營運時間展延、租金延緩半年繳納、申請新竹市文化基金會補助辦理活動者免自籌款、在地表演團隊免場租優惠等，盼以實際行動力挺在地藝文界，共度難關。

文化局長黃竫蕙指出，新冠肺炎疫情延燒，國內多檔藝文演出被迫取消或延期，導致藝文工作者失去表演機會，嚴重影響生計；除中央補助外，市府亦推出加碼補貼方案，如參與紙風車劇團推出「紙風車返笑日」線上劇場計畫，凡設籍竹市的表演藝術工作者投稿該計畫獲錄取者，前100名可獲得市府補貼3000元的獎勵金。

同時，為減輕文化局館舍委外廠商營運壓力，將給予租金、權利金緩繳半年及延長契約營運時間；竹市在地表演團隊通過藝術活動審查者，擇給予一場免場租檔期；外縣市立案的表演團隊，非售票性節目將給予免場租檔期一檔、售票性節目則給予場租減半優惠；藝文團體申請新竹市文化基金會補助辦理活動者，則免自籌款。

另外，文化局表示，為防止疫情擴散，文化局圖書館各分館座位間距予以調整加大，延長圖書借閱天數為56天（原28天），並增加借閱圖書本數為45本（原15本）、延長視聽資料借閱天數為14天（原7天）、增加借閱片數為10片（原5片）。 同時，即日起文化局所轄藝文館舍參觀者將採實名登記，並確實作好量體溫及酒精消毒。

文化局 新冠肺炎 新竹

延伸閱讀

竹縣新冠肺炎確診多2例 竹市多1例

竹市消毒大隊 6組人力出動 鎖定車站、公園人潮密集區消毒

基隆文化局圖書館增設臨時櫃台 不入館可取還書

竹市成立防疫消毒大隊 2周內要完成137處公共場所消毒

相關新聞

國中旁公園工地施工超吵擾上課 師生怨「誰來救我們」

桃園市政府在平鎮區進行乙未保台紀念公園與地下停車場興建工程，預計年底完工，由於近月施工聲音吵雜，緊鄰的平興國中師生飽受噪...

竹市府推出新冠肺炎防疫專區網站 防疫攻略一把抓

新竹市政府推出新冠肺炎防疫專區網站，針對居家隔離、檢疫者及家人、照顧者、一般民眾整理出防疫攻略懶人包，提供居家關懷包、通...

口罩實名制2.0領口罩首日 零星取貨不如藥局人多

口罩實名制2.0網路預購首波今天上午起取貨第一天，桃園市龜山、蘆竹、桃園等地超商未見領貨排隊人潮，龜山分局各地員警就近前...

清明節連假掃墓分流 納骨塔熱像儀測溫把關管制

受到疫情擴散影響，桃園市清明節大型祭祖掃墓活動紛紛取消，市民清明掃墓採取分流祭祀，桃園市蘆竹、大園生命園區納骨塔安裝熱顯...

該不該辦遶境等活動 竹市府公布風險評估表1秒就可判斷

防疫期間該不該辦遶境等宗教活動？新竹市政府今天發布宗教寺廟團體活動風險評估指標評量表，依聚會人數、活動空間、持續時間及可...

疫情嚴峻 竹縣新瓦屋暫停市集、游泳館封閉14天

為因應新冠肺炎疫情，減少接觸與傳染風險，新竹縣府文化局自3月28日起至4月5日止，暫停新瓦屋客家文化保存區所有市集與導覽...

疫情衝擊機捷運量腰斬 直達車部分時段減為30分鐘一班

新冠肺炎疫情衝擊，國人出入境人數跌破萬人，直接衝擊機場捷運旅客數，桃園捷運公司估計整體運量下降5成，其中直達車更高達6至...

竹縣新冠肺炎確診多2例 竹市多1例

新竹縣新冠肺炎確診例今天又多2例，累積增為4例；今天一早，疾管署確診個案地理分布圖竹縣變得和竹市一樣，由黃色變成橘色，縣...

疫情阻社區路跑 學童改跑操場集章兌獎

桃園市龍源國小繞社區路跑活動已持續10多年，今年受新冠肺炎疫情影響，考量社區動員有群聚的疑慮，決定改跑學校操場。校方特別規畫「環島」8個站，3月中旬起利用課間15分鐘開跑，預計6月中旬跑完，99名學生既能贏得12枚榮譽章，也培養體能。

防疫 苗栗國中小校園 暫停對外開放

苗栗縣政府昨天宣布縣內國中小學及縣立中學校園停止對外開放，視疫情變化，估計管制措施將到這學期結束。

憂群聚感染 桃園海芋季停辦 攤販設攤遭檢舉

桃園彩色海芋季今年停辦，但香水百合等花卉已栽種且陸續盛開，不少民眾前往賞花，但有附近居民檢舉農地周邊有攤商搭棚、設流動廁所，擔心人潮聚集成為防疫漏洞，市府決議請區公所協調撤離。

竹市消毒大隊 6組人力出動 鎖定車站、公園人潮密集區消毒

新冠肺炎疫情嚴峻，新竹市政府昨天成立防疫消毒大隊，配置6組專業消毒人力，鎖定車站、公園人潮密集區的周邊環境消毒，預計2周內完成137處消毒。

熱門新聞

再添1例 苗縣連兩天出現確診 累計達3例

竹縣新冠肺炎確診多2例 竹市多1例

基隆新冠肺炎確診今再增1例 與首例相隔2周引關注

嘉義市第一起確診 英國女留學生校園群聚感染

BMW車主「好野人」 花10萬2千元搶標「BMW」車牌

苗縣國中小校園 即日起全面停止對民眾開放

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。