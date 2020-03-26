竹市加碼補貼藝文團體 實際行動力挺在地藝文界

為因應新冠肺炎對國內藝文產業衝擊，新竹市政府近期推出一系列加碼措施，包括提供表演藝術工作者參加紙風車劇團線上劇場計畫的「生存獎勵金」補貼、委外藝文場館契約營運時間展延、租金延緩半年繳納、申請新竹市文化基金會補助辦理活動者免自籌款、在地表演團隊免場租優惠等，盼以實際行動力挺在地藝文界，共度難關。

文化局長黃竫蕙指出，新冠肺炎疫情延燒，國內多檔藝文演出被迫取消或延期，導致藝文工作者失去表演機會，嚴重影響生計；除中央補助外，市府亦推出加碼補貼方案，如參與紙風車劇團推出「紙風車返笑日」線上劇場計畫，凡設籍竹市的表演藝術工作者投稿該計畫獲錄取者，前100名可獲得市府補貼3000元的獎勵金。

同時，為減輕文化局館舍委外廠商營運壓力，將給予租金、權利金緩繳半年及延長契約營運時間；竹市在地表演團隊通過藝術活動審查者，擇給予一場免場租檔期；外縣市立案的表演團隊，非售票性節目將給予免場租檔期一檔、售票性節目則給予場租減半優惠；藝文團體申請新竹市文化基金會補助辦理活動者，則免自籌款。

另外，文化局表示，為防止疫情擴散，文化局圖書館各分館座位間距予以調整加大，延長圖書借閱天數為56天（原28天），並增加借閱圖書本數為45本（原15本）、延長視聽資料借閱天數為14天（原7天）、增加借閱片數為10片（原5片）。 同時，即日起文化局所轄藝文館舍參觀者將採實名登記，並確實作好量體溫及酒精消毒。