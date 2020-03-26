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口罩實名制2.0領口罩首日 零星取貨不如藥局人多
口罩實名制2.0網路預購首波今天上午起取貨第一天，桃園市龜山、蘆竹、桃園等地超商未見領貨排隊人潮，龜山分局各地員警就近前往超商，了解民眾取貨秩序，發現明顯不如藥局領口罩排隊人潮，桃園市府衛生局今天中午表示，今天口罩實名制2.0線上預購取貨首日，因為取貨時間為期一週，未接到反映排隊或糾紛。
口罩實名制2.0今天各超商開放預購民眾取貨第一天，桃園市龜山、蘆竹、大園、桃園各地區超商，陸續有民眾依預購序號列印提貨單，向店員領取3片口罩，住宅區超商提貨民眾稍多，小七、全家超商店員表示，口罩2.0是採網路預購，民眾自己提貨，沒有排隊現象。
市府衛生局表示，口罩實名制2.0，採網路預購、簡訊通知付款，3片口罩加運費共22元，首波預購者今天上午起到4月1日，可憑健保卡、身分證等證件前往各大超商領取（亦可持親友證件代領、逾期未領視同放棄），到超商列印提貨單就可直接領取3片口罩，一週內都可取貨，第一天未接獲塞車、排隊糾紛問題。
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