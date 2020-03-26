傳韓國瑜乾3瓶高粱盼勿罷韓 高市府將提告

新冠肺炎疫情延燒，觀光旅宿業慘兮兮，桃竹竹苗4縣市飯店、旅館2月住房率最慘只剩1成，觀光工廠來客數也稀落，業者勒緊褲帶度小月。有飯店客房部人員嘆「有5間客房有人住就算不錯了」，苗栗民宿業者也形容，以前清潔公司收床單從早忙到晚，現在沒客人，直接要清潔人員「下半個月不用來收了！」

2020-03-25 22:53