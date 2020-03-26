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傳韓國瑜乾3瓶高粱盼勿罷韓 高市府將提告

中央社 / 高雄26日電

傳聞高雄市長韓國瑜乾3瓶高粱希望勿罷韓；高市府新聞局長鄭照新今天說，「3瓶高粱個鬼」，隨意造謠，散布不實言論，蒐集資料後將提告。

鄭照新接受中央社記者電話採訪表示，網路社團「只是堵藍」張貼韓國瑜去年總統選舉新竹造勢後在電梯內疲累的照片，貼文表示韓國瑜連乾3瓶高粱，拜託台商不要罷韓。鄭照新指出，這是移花接木，散布不實言論，蒐集資料後將提告。

另外，前高市府行政暨國際處長陳瓊華昨天透過臉書FB爆料，指日前聽聞好姊妹提到，韓國瑜不久前去跟幾位台商董仔乾了3瓶高粱，「拜託別罷韓」。

對此，鄭照新表示，蒐集相關資料，保留法律追訴權。

鄭照新昨天第一時間回應「陳前處長該珍惜自己聲量責任，多放心思在協助防疫訊息宣導，而不是散布八卦奇談，有失格調。」

鄭照新今天再於臉書FB貼文「好姊妹說？我還好兄弟勒！無中生有，隨意造謠，3瓶高粱個鬼，當天只有教育界的短暫聚餐，市長一半還先走人。」

鄭照新表示，現在說話可以沒有證據就是了，「準備提告！破除邪佞小人信口開河。」

韓國瑜 鄭照新 罷韓

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