清明節連假掃墓分流 納骨塔熱像儀測溫把關管制

受到疫情擴散影響，桃園市清明節大型祭祖掃墓活動紛紛取消，市民清明掃墓採取分流祭祀，桃園市蘆竹、大園生命園區納骨塔安裝熱顯像儀器後，加速民眾分流檢疫祭祖，戶外公墓這幾天也出現民眾提前掃墓，向祖先親人「掛紙」祀拜，蘆竹、大園區公所今天上午表示，上周六日來，因為民提前掃墓祭祖，採取接駁車和分流措施，相繼6、7000人掃墓祭祖，未見過去人潮集中祭祖現象。

蘆竹區長蔡志揚、大園區長徐藍科表示，下周六、日是清明節期間前，很多民眾都知道防疫嚴重性，紛紛提前到生命園區公墓、納骨塔掃墓祭祖，幾千人潮陸續前往戶外公墓掃墓、或進入納骨塔祭拜，在進入納骨搭前，經由熱顯像儀測溫，分流管制每次入塔50人祭祖，戶外公墓接駁車亦採取量體溫、消毒後上下車，管制防疫，清明節期間也會加強熱顯像儀、量體溫措施，執行掃墓人流管制，避免掃做好防疫管制。 清明節連假掃墓將至，桃園市行駛掃墓接駁車，消防局人員協助市府量體溫、清毒管制掃墓人潮分流和防火宣導。圖／消防局提供 桃園市蘆竹生命園區納骨塔新安裝熱顯像儀啟用測溫，清明節掃墓連假，採分流管制每次入塔50人祭祖防疫。圖／蘆竹區長蔡志揚提供