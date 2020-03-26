該不該辦遶境等活動 竹市府公布風險評估表1秒就可判斷

防疫期間該不該辦遶境等宗教活動？新竹市政府今天發布宗教寺廟團體活動風險評估指標評量表，依聚會人數、活動空間、持續時間及可否落實防疫措施等，做為評估指標，市府指出，淺顯易懂的圖表已提供各宗教團體，只要1分鐘就能判斷活動是否應舉辦，也能提供宗教團體以外的單位參考，盼共同協力落實防疫工作。

市府指出，中央流行疫情指揮中心發布新冠肺炎公眾集會因應指引，共有6項關鍵評估指標，提供團體、活動主管機關及衛生單位風險評估，市府為便利宗教寺廟團體而製作淺顯易懂的風險評估指標評量表。

評量標準包括能否事先掌握參加者資訊、活動空間的通風換氣情況、參加者之間的距離，位置是否固定、活動持續時間、可否落實手部衛生及配戴口罩等，有助於藉由公正客觀的評估決定是否舉辦活動。

市府民政處指出，由於宗教團體頻頻反映中央的指標並不明確，無所依循或不了解，甚至有部分宗教團體仍持續辦理各式宗教聚會活動。

民政處長倪冠勛指出，為了讓宗教團體清楚辨識要辦理活動的群聚傳染風險，因此製作風險評估指標評量表，藉由指標項目累積出風險分數，對應到參與活動的人數，即可得知是否該辦理活動，作為辦理或取消活動的客觀依據。

財團法人宏宗聖堂道學院總幹事周義順說，市府所提供的宗教寺廟團體風險評估指標評量表，淺顯易懂，透過風險分數的累積，參與活動的人數即可得知是否該辦，對於防疫是一大助益。

民政處提醒，風險評估指標評量表評估可舉辦的活動，並非毫無風險，非屬必要性的活動仍請暫緩辦理，如仍需辦理還是要做好各項防疫措施，另外，風險評估指標評量表也會隨疫情發展而有所變動，請隨時注意市府所發布的動態。