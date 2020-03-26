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疫情嚴峻 竹縣新瓦屋暫停市集、游泳館封閉14天

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹縣府指出，3月30日開始會封閉竹縣竹北國民運動中心及縣游泳館14天，停車場部份仍正常對外開放。圖／縣府提供
新竹縣府指出，3月30日開始會封閉竹縣竹北國民運動中心及縣游泳館14天，停車場部份仍正常對外開放。圖／縣府提供

為因應新冠肺炎疫情，減少接觸與傳染風險，新竹縣府文化局自3月28日起至4月5日止，暫停新瓦屋客家文化保存區所有市集與導覽活動；另外，3月30日開始會封閉竹縣竹北國民運動中心及縣游泳館14天，停車場部份仍正常對外開放。

縣文化局指出，3月28日起至4月5日，新瓦屋客家文化保存區所有市集活動（13好市集、青農市集、古風車巷弄室集、藏物市集等）、生活小學堂春季班課程、新瓦屋客家文化保存區平日預約及假日定時導覽服務等，均暫停服務2週。另外，新瓦屋場地亦暫停租借服務，後續將視疫情發展再做調整。

文化局長田昭容指出，目前新瓦屋創藝聚落各小店仍照常開放，將持續提醒各單位服務人員佩戴口罩、勤洗手，保持空間良好通風及自主消毒管理。同時也提醒民眾外出自行佩戴口罩、勤洗手，注意自身健康管理，身體若有不適者請在家休息。

另外，新竹縣政府指出，基於疫情嚴峻，3月30日開始封閉新竹縣竹北國民運動中心及縣游泳館14天，停車場部份仍正常對外開放；營運廠商遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司表示，對於持有票卡、場地預約及課程學員，將依停館天數予以展延，權益不受損，並建議有運動需求的民眾可到戶外空氣流通的場所運動。

疫情 新竹 文化局

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