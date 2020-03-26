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疫情衝擊機捷運量腰斬 直達車部分時段減為30分鐘一班

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
機場捷運直達車預計4月起，部分時段減班為30分鐘一班。圖／報系資料照
機場捷運直達車預計4月起，部分時段減班為30分鐘一班。圖／報系資料照

新冠肺炎疫情衝擊，國人出入境人數跌破萬人，直接衝擊機場捷運旅客數，桃園捷運公司估計整體運量下降5成，其中直達車更高達6至8成，因此將調整直達車部分時段，改為每30分鐘一班車，普通車則不變，仍維持15分鐘一班車，預計清明節過後4月6日起實施。

桃園捷運公司表示，目前疫情影響桃園機場出國旅客，直接衝擊到公司直達車停靠站運量，包括A1台北車站、A3新北產業園區站、A8長庚醫院站、A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站、A18桃鐵桃園站、A21環北站等，整體直達車運量約萎縮6至8成。

桃捷指出，「普通車」平日、假日均維持15分鐘班距，「直達車」平日除了早上6點至9點、下午5點至7點仍維持15分鐘班距，早上9點至下午5點、晚上7點至10點，均調整為30分鐘班距，另直達車假日早上6點至晚上10點，全天均改為30分鐘班日。

桃捷公司說，短期調整直達車班距，可增加列車維護檢修時間、降低營運成本，且不影響預辦登機的行李托運服務，預計從4月6日起至6月14日，包含平日50天、20天，

桃園市長鄭文燦表示，機場捷運目前是人數減半，主要原因是到機場旅客減少，一般通勤旅客仍有在搭乘，決定直達車減班，大概平均減班至30分鐘一班，一方面增加維修時間，也避免跑空車，桃園捷運公司營運也要做相當的調整。

鄭也說，機場巴士、相關對外交通等也相對減班，是同樣的道理，機場捷運減班計畫大約從4月開始實施，會視疫情狀況做彈性調整。

機場捷運 疫情

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