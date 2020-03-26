再添1例 苗縣連兩天出現確診 累計達3例

苗栗縣繼昨天出現新冠肺炎第2例確診個案後，今天再添一例境外移入個案，全縣累計3名確診個案都是境外移入。

中央流行疫情指揮中心25日公布國內新增19例新冠肺炎確診個案，全數是境外移入，苗栗縣政府今天凌晨發布訊息證實其中一例為苗栗縣的第3例個案，但未公布個案性別、年齡。

苗栗縣疫情應變中心指揮官、縣府秘書長陳斌山表示，這名個案1月6日至3月22日至歐洲旅遊，3月22日返國，入境時，因曾有上呼吸道症狀，主動告知機場檢疫人員，採檢後搭防疫計程車直接返家，返家後也直接進入房間，居家隔離期間未與他人或家屬有接觸，經通報確診後，目前個案已收治醫院隔離病房治療中。

縣府強調，苗栗縣目前3起確診個案都是境外移入，請民眾不要過於恐慌，縣府一直都超前部署，全縣6家急救責任醫院都有篩檢及收治能力，提醒民眾防疫最重要的是勤洗手，避免碰觸口鼻眼增加感染機會，各項防疫措施都落實，縣府會持續加強防疫，守護縣民健康。