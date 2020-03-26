再添1例 苗縣連兩天出現確診 累計達3例

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣衛生局宣導居家檢疫、居家隔離做法。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣衛生局宣導居家檢疫、居家隔離做法。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣繼昨天出現新冠肺炎第2例確診個案後，今天再添一例境外移入個案，全縣累計3名確診個案都是境外移入。

中央流行疫情指揮中心25日公布國內新增19例新冠肺炎確診個案，全數是境外移入，苗栗縣政府今天凌晨發布訊息證實其中一例為苗栗縣的第3例個案，但未公布個案性別、年齡。

苗栗縣疫情應變中心指揮官、縣府秘書長陳斌山表示，這名個案1月6日至3月22日至歐洲旅遊，3月22日返國，入境時，因曾有上呼吸道症狀，主動告知機場檢疫人員，採檢後搭防疫計程車直接返家，返家後也直接進入房間，居家隔離期間未與他人或家屬有接觸，經通報確診後，目前個案已收治醫院隔離病房治療中。

縣府強調，苗栗縣目前3起確診個案都是境外移入，請民眾不要過於恐慌，縣府一直都超前部署，全縣6家急救責任醫院都有篩檢及收治能力，提醒民眾防疫最重要的是勤洗手，避免碰觸口鼻眼增加感染機會，各項防疫措施都落實，縣府會持續加強防疫，守護縣民健康。

苗栗縣疫情應變中心再次呼籲，流行疫情或防治措施相關資訊都由中央流行疫情指揮中心統一公布，民眾接獲來源不明或未經證實之疫情或防治措施資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯傳染病防治法或社會秩序維護法。嚴重特殊傳染性肺炎相關資訊，可參閱疾管署官方或撥打免付費防疫專線1922或撥打本縣防疫專線037-722620。

苗栗縣今天出現第3例新冠肺炎確診個案，迄今累計3例都是境外移入。圖／擷自疾管署網站
苗栗縣今天出現第3例新冠肺炎確診個案，迄今累計3例都是境外移入。圖／擷自疾管署網站

疫情 苗栗縣 新冠肺炎

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