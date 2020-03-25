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疫情阻社區路跑 學童改跑操場集章兌獎

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園報導
桃園市龍源國小「環島」跑步，每完成一個站可以獲得一枚榮譽章。 圖／龍源國小提供
桃園市龍源國小「環島」跑步，每完成一個站可以獲得一枚榮譽章。 圖／龍源國小提供

桃園市龍源國小繞社區路跑活動已持續10多年，今年受新冠肺炎疫情影響，考量社區動員有群聚的疑慮，決定改跑學校操場。校方特別規畫「環島」8個站，3月中旬起利用課間15分鐘開跑，預計6月中旬跑完，99名學生既能贏得12枚榮譽章，也培養體能。

龍源國小的課間活動只有上午15分鐘，校長楊建華表示，每個年級只有1班，各使用1個跑道，操場1圈200公尺，1、2、3年級1次最少跑2圈，4、5、6年級3圈，不求快，全班一起開心完成。

「可以加碼，其他下課時間也能跑嗎」、「真希望趕快蓋滿榮譽章」，楊建華說，學生榮譽心強，跟老師反映希望利用其他下課時間多跑一些，早完成為班上爭光，不過當初設計活動的目的，是著眼讓學生養成運動習慣，因此還是限利用課間活動跑步。

今年活動取名健康齊步跑，逐步訓練學生體能，雖然不能繞社區，但「環島」8個站的跑法仍很有吸引力，1、2、3年級每站跑6圈合計1.2公里，4、5、6年級9圈1.8公里，完成後就可以挑戰下一個站。

8個站從桃園站出發，依序為台中、台南、屏東、台東、花蓮、宜蘭、台北，每站完成後，導師會給班上每名同學各蓋一個榮譽章，跑到第8個站台北累計7個章，再外加5個完賽榮譽章合計12個，可兌換獎品。

「環島」是打算藉此讓學生注意各縣市的地理位置、自然人文特色和發展程度，再加上講求團隊合作贏得榮譽，激發學生的參與感和責任感，也訓練體能。

環島 新冠肺炎

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