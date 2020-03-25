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創新培力婦女團體 苗栗縣推出W-MBA學分班

聯合報 / 記者劉星君／苗栗即時報導
苗栗縣第一屆婦女W-MBA學分班今舉行開訓典禮，苗栗縣長徐耀昌（右三）到場主持學分班開訓儀式。記者劉星君／攝影
苗栗縣第一屆婦女W-MBA學分班今舉行開訓典禮，苗栗縣長徐耀昌（右三）到場主持學分班開訓儀式。記者劉星君／攝影

苗栗縣第一屆婦女W-MBA學分班今舉行開訓典禮，苗栗縣長徐耀昌蒞會授予學員成長學習袋，稱讚她們敬業、求知與好學的精神，期望藉多元化婦女團體管理培力課程，激盪更多創意火花，為婦女權益發聲，協助縣府推動各項婦幼政策更接地氣。

新肺炎疫情進入爆發期，W-MBA學分班在苗栗縣婦女福利服務中心舉行，現場也做足防疫準備，除了入場人員戴口罩、量額溫、手部酒精消毒外，20多名學員座位安排錯開。縣長徐耀昌希望婦團姊妹們多多宣導防疫知識，並籲請民眾「潔身自愛」做好個人衛生管理，保護自己、保護他人。

社會處長楊文志說，W-MBA也就是Women-MBA的意思，專為婦女團體開設管理學分班，縣府全方位培訓婦團組織及領導人，今年創新以學分班的方式，3月至10月間開辦6場次，採小班制，至年底累積學分數個人前10名及團體前5名將授獎鼓勵。

縣長徐耀昌今出席開訓式替班主任苗栗縣性平會委員、國立聯合大學副教授胡愈寧披掛值星帶，並與班主任胡愈寧將學習袋分別授予大湖鄉婦女會理事長何惠美、苗栗市婦女會理事長黃秀珠2位學員代表，象徵婦團培力邁向新的里程碑。

徐耀昌說，培力婦團是縣府婦女業務重點項目，W-MBA學分班課程包括組織能力訓練與領導人培力兩大主軸，以講座、議題討論及參訪見習等，培養大家創新思維、撰寫及評估計畫的能力，將可提升婦團組織營運效益及性別平等意識，推動更優質的婦女福利服務。

W-MBA學分班由財團法人生命之愛文教基金會承辦，全程參與6場次者將取得13學分。

苗栗縣第一屆婦女W-MBA學分班今舉行開訓典禮，參與學員獲得成長學習袋。記者劉星君／攝影
苗栗縣第一屆婦女W-MBA學分班今舉行開訓典禮，參與學員獲得成長學習袋。記者劉星君／攝影
苗栗縣第一屆婦女W-MBA學分班今舉行開訓典禮，苗栗縣長徐耀昌（右三）到場主持學分班開訓儀式，學員座位間隔拉大，窗戶打開保持通風，學員也都戴上口罩。記者劉星君／攝影
苗栗縣第一屆婦女W-MBA學分班今舉行開訓典禮，苗栗縣長徐耀昌（右三）到場主持學分班開訓儀式，學員座位間隔拉大，窗戶打開保持通風，學員也都戴上口罩。記者劉星君／攝影

徐耀昌 苗栗縣

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