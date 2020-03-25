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桃園觀光工廠來客業績慘 義美休館、唯酒廠逆勢倍長

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
受疫情衝擊，義美食品觀光工廠（見圖）已宣布暫停開放營業，直到疫情緩和為止。記者曾增勳／攝影
受疫情衝擊，義美食品觀光工廠（見圖）已宣布暫停開放營業，直到疫情緩和為止。記者曾增勳／攝影

疫情擴散衝擊，桃園市28家觀光工廠來客數、業績普遍下滑三成，市府經發局統計前5大觀光工廠營業額也都下跌一到三成，唯獨桃園酒廠受惠酒精、泡麵搶購，業績逆勢成長翻倍，義美食品觀光工廠因應疫情宣布暫停開放營業直到疫情緩和為止，祥儀機器人夢工廠限制入館參觀團體人次，來客數更下滑六、七成。

桃園市府經發局今天下午表示，該局了解觀光工廠來客、營業額下滑，原本經濟部發放振興抵用券補助方案，未納入觀光工廠，經市府行文報請中央補助，如今振興券納入觀光工廠補助，該局決定下半年邀請包括觀光工廠在內，擴大辦理優惠折扣活動，提振觀光工廠、商圈、夜市業績。

義美食品、宏亞巧克力共和國、雅聞魅力博覽館、郭元益糕餅博物館及桃園酒廠等桃園前5大觀光工廠，1、2月來客數下降三、四成，營業額下跌一到三成，唯有桃園酒廠受惠疫情增產酒精、泡麵搶購，營收額翻倍、增加約850萬元。桃園市議員劉茂群說，桃園觀光工廠產業文化館全國最多，經發局報告只有桃園酒廠因為酒精生產搶購業績逆勢成長翻倍，其他觀光工廠很慘，有的業者估計來客數、業績下滑七、八成，希望政府趕快紓困不要「口惠不實」。

受疫情衝擊，祥儀機器人夢工廠（見圖）限制入館參觀人數，來客數下滑六、七成，4月新推防疫機器人上市行銷。記者曾增勳／攝影
受疫情衝擊，祥儀機器人夢工廠（見圖）限制入館參觀人數，來客數下滑六、七成，4月新推防疫機器人上市行銷。記者曾增勳／攝影

觀光工廠 疫情 酒精

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