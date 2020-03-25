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苗縣國中小校園 即日起全面停止對民眾開放

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣有的學校在開學前就已決定暫停開放校園，但各校情況、實施期限不一，縣府今天決定各國中小校園全面停止對外開放。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣有的學校在開學前就已決定暫停開放校園，但各校情況、實施期限不一，縣府今天決定各國中小校園全面停止對外開放。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府因應新冠肺炎疫情升溫，今天宣布縣內國中小學及縣立中學的校園即日起停止對外開放，視疫情變化，估計管制措施將實施至這學期結束。

苗栗縣今天出現第2例新冠肺炎確診個案，目前縣內2例都是境外移入，縣府呼籲民眾不要恐慌，也不要傳播不實訊息；鑑於國內疫情面臨嚴峻挑戰，縣政府也加強校園防疫措施，許多家長擔心學校的遊戲器材、教學設施受病毒汙染，建議校園暫停對外開放，縣府今天已發文各校即日起實施。

苗栗縣許多國小、國中的操場或運動空間，以往放學後都開放社區民眾休閒運動使用，今年開學時由各校視情況自行決定是否開放，有的學校管制措施只到3月底，教育處研究後，決定縣內國中小學全面實施管制。

苗栗縣政府教育處表示，全縣國中小150多校的校園暫停對外開放，但學校預定地、縣立體育場等運動空間，仍照常開放，提供民眾休閒、運動需求使用。

教育處體健科指出，各校校園場地暫停開放後，已請學校務必配合張貼公告周知鄰近居民，多利用其他社區戶外空間、公園、運動場從事運動休閒，盼守住校園防線，降低社區感染風險；部分場地出租涉及契約，校方得依原契約約定期滿後再暫停場地開放，但學校如與承租單位達共識，也可提前結束場地租借。

教育處表示，縣內國中小校外教學都已停止，教育部並針對學生數1000人以上學校補助熱顯像儀，全縣共12校達到標準，都已請校方辦理。

苗栗縣有的學校在開學前就已決定暫停開放校園，但各校管制情況、期限不一，縣府今天決定各國中小校園全面停止對外開放。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣有的學校在開學前就已決定暫停開放校園，但各校管制情況、期限不一，縣府今天決定各國中小校園全面停止對外開放。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣 新冠肺炎 疫情

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