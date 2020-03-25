楊梅老市場換新妝 彩色外牆媲美威尼斯彩虹屋
充滿人情味的傳統市場為普羅大眾的共同記憶，然而隨著工商業繁榮發展、社會結構改變及家庭人口銳減，及受24小時現代化量販店、連鎖超市及便利商店相繼成立，現今人們前往老舊的傳統市場購物意願逐漸消退而不受青睞。
桃園市楊梅區公所考量楊梅區第一、第二及大成公有零售市場歷史皆逾50年，長期以來因建物設施老舊及購物環境不佳，進而影響鄉親民眾採買意願，間接影響攤商經營。有鑒於此，近3年來陸續對3座公有零售市場進行整修工程。
其中，為保留傳統市場文化並讓民眾對於傳統市場外觀有煥然一新之感受，公所將位於興建中的楊梅區公所行政大樓對面第二公有零售市場共22棟建物之外牆，以粉紅、藍、紫及米色等4種顏色彩繪，將老舊的建築物換上彩色的新面貌，打造成為楊梅另一新的特色景點，媲美義大利威尼斯彩虹屋。
另外，已完成第一、第二及大成公有零售市場硬體設施、環境安全及衛生等工項，包含3座公有市場增設消防系統及設備、市場地坪整修及更新、廁所更新、油水分離槽設置系統、屋頂鐵皮更新、市場攤鋪位更新等。
楊梅區長羅國裕表示，桃園升格直轄市後，市場業務由各公所主辦提升市府層級主導。未來公所也會配合市府經濟發展局，持續對區內3座公有市場進行軟硬體改善工程，打造友善的公有市場環境，提升傳統市場整體功能及競爭力，也期待在明年新的公所行政大樓完工後，讓人潮更為聚集，提供里民更便捷、優質的服務。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言