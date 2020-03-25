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楊梅老市場換新妝　彩色外牆媲美威尼斯彩虹屋

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
楊梅區公所行政大樓對面第二公有零售市場共22棟建物之外牆，以粉紅、藍、紫及米色等4種顏色彩繪，將老舊的建築物換上彩色的新面貌，媲美義大利威尼斯彩虹屋。圖／楊梅區公所提供
楊梅區公所行政大樓對面第二公有零售市場共22棟建物之外牆，以粉紅、藍、紫及米色等4種顏色彩繪，將老舊的建築物換上彩色的新面貌，媲美義大利威尼斯彩虹屋。圖／楊梅區公所提供

充滿人情味的傳統市場為普羅大眾的共同記憶，然而隨著工商業繁榮發展、社會結構改變及家庭人口銳減，及受24小時現代化量販店、連鎖超市及便利商店相繼成立，現今人們前往老舊的傳統市場購物意願逐漸消退而不受青睞。

桃園市楊梅區公所考量楊梅區第一、第二及大成公有零售市場歷史皆逾50年，長期以來因建物設施老舊及購物環境不佳，進而影響鄉親民眾採買意願，間接影響攤商經營。有鑒於此，近3年來陸續對3座公有零售市場進行整修工程。

其中，為保留傳統市場文化並讓民眾對於傳統市場外觀有煥然一新之感受，公所將位於興建中的楊梅區公所行政大樓對面第二公有零售市場共22棟建物之外牆，以粉紅、藍、紫及米色等4種顏色彩繪，將老舊的建築物換上彩色的新面貌，打造成為楊梅另一新的特色景點，媲美義大利威尼斯彩虹屋。

另外，已完成第一、第二及大成公有零售市場硬體設施、環境安全及衛生等工項，包含3座公有市場增設消防系統及設備、市場地坪整修及更新、廁所更新、油水分離槽設置系統、屋頂鐵皮更新、市場攤鋪位更新等。

楊梅區長羅國裕表示，桃園升格直轄市後，市場業務由各公所主辦提升市府層級主導。未來公所也會配合市府經濟發展局，持續對區內3座公有市場進行軟硬體改善工程，打造友善的公有市場環境，提升傳統市場整體功能及競爭力，也期待在明年新的公所行政大樓完工後，讓人潮更為聚集，提供里民更便捷、優質的服務。

楊梅區公所行政大樓對面第二公有零售市場共22棟建物之外牆，以粉紅、藍、紫及米色等4種顏色彩繪，將老舊的建築物換上彩色的新面貌，媲美義大利威尼斯彩虹屋。圖／楊梅區公所提供
楊梅區公所行政大樓對面第二公有零售市場共22棟建物之外牆，以粉紅、藍、紫及米色等4種顏色彩繪，將老舊的建築物換上彩色的新面貌，媲美義大利威尼斯彩虹屋。圖／楊梅區公所提供
楊梅區公所行政大樓對面第二公有零售市場共22棟建物之外牆，以粉紅、藍、紫及米色等4種顏色彩繪，將老舊的建築物換上彩色的新面貌，媲美義大利威尼斯彩虹屋。圖／楊梅區公所提供
楊梅區公所行政大樓對面第二公有零售市場共22棟建物之外牆，以粉紅、藍、紫及米色等4種顏色彩繪，將老舊的建築物換上彩色的新面貌，媲美義大利威尼斯彩虹屋。圖／楊梅區公所提供

傳統市場 政大 威尼斯

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